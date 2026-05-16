استاندار مازندران گفت: ساعت کاری ادارات استان مازندران از شنبه آینده از ۷ تا ۱۲ خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی یونسی استاندار مازندران امروز در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان در ساری، گفت: بر اساس اختیاراتی که دولت به استانداران داده است و با هدف مدیریت مصرف انرژی، ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از شنبه دوم خرداد ماه از ساعت ۷ تا ۱۲ تعیین می‌شود.

او با بیان اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی استان همکاری مطلوبی برای مدیریت مصرف انرژی نداشتند، افزود: برق دستگاه‌های اجرایی و اداراتی که مصوبات قانونی کاهش مصرف انرژی را رعایت نکنند قطع خواهد شد.

یونسی از مردم خواست با مدیریت مصرف انرژی، دولت را در عبور موفق از اوج مصرف برق و جلوگیری از بروز اختلال در خدمات عمومی همراهی کنند.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران

برچسب ها: ساعت کاری ادارات ، ادارات مازندران
خبرهای مرتبط
تغییر ساعت کاری ادارات مازندران 
اعلام ساعت کاری جدید ادارات از ۱۵ فروردین در مازندران
ساعت کاری ادارات مازندران اعلام شد؛ امکان دورکاری برای بخشی از کارکنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زلزله ۴.۵ ریشتری در شرق مازندران/آماده‌باش تیم‌های ارزیاب و امدادی
بسته بودن جاده چالوس، از فردا برای تعمیرات
تغییر دوباره در ساعت کاری ادارات مازندران
آخرین اخبار
زلزله ۴.۵ ریشتری در شرق مازندران/آماده‌باش تیم‌های ارزیاب و امدادی
تغییر دوباره در ساعت کاری ادارات مازندران
بسته بودن جاده چالوس، از فردا برای تعمیرات
حضور ۶ مازندرانی در اردوی تیم ملی استعداد‌های برتر هندبال
مازندران قطب تأمین مرغ در کشور
کشت ۱۰ هکتار برنج به روش خشک‌کاری در گلوگاه
برگزاری مسابقات اسکیت سرعت مازندران
کشف ۲۴۰ تن نهاده‌های دامی قاچاق در مازندران 
هشدار نارنجی هواشناسی در مازندران
حضور ۵ تکواندوکار مازندرانی در پیکار‌های آسیایی مغولستان
احتمال یکطرفه شدن جاده چالوس