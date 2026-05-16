منچسترسیتی با پیروزی مقابل چلسی قهرمان جام حذفی فوتبال انگلیس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب فینال جام حذفی انگلیس تیم‌های فوتبال منچسترسیتی و چلسی در ورزشگاه خاطرانگیز ومبلی به مصاف یکدیگر رفتند.

در نیمه اول ۲ تیم علی رغم داشتن موقعیت‌های فراوان نتوانستند دروازه‌ها را باز کنند و با تساوی بدون گل به رختکن رفتند.

در نیمه دوم ۲ تیم آهنگ هجومی تری به خود گرفتند تا اینکه در دقیقه ۷۲ پاس ارلینگ هالند را آنتوان سمنیو با پشت پایی زیبا وارد دروازه کرد تا گل نخست بازی به ثبت برسد.

در ادامه تلاش آبی پوشان لندنی برای جبران گل خورده تلاش زیادی انجام دادند، اما در نهایت نتوانستند قفل دروازه سیتیزن‌ها را باز کنند تا بازی با برتری ۱ - ۰ شاگردان پپ گواردیولا به پایان برسد و جام حذفی به سیتیزن ها رسید.

سیتیزن ها برای هشتمین بار قهرمان جام حذفی انگلیس شدند.