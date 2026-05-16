از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران بیان کرد: در شرایطی که کشور طی سالهای اخیر با اشکال مختلف جنگ ترکیبی از جمله فشارهای نظامی، تحریمها و اقدامات اقتصادی مواجه بوده است، عرصه اقتصاد به یکی از مهمترین میدانهای تقویت قدرت ملی تبدیل شده است.
او گفت: در دنیای امروز رقابتهای ژئوپلیتیک تنها در میدان نظامی جریان ندارد و ابزارهایی مانند نظامهای مالی، بازارهای انرژی، بانکها، بیمهها و جریان نقدینگی نقش تعیینکنندهای در این رقابت ایفا میکنند؛ از این رو همانگونه که در حوزه دفاعی بر توانمندیهای ملی تکیه شده، در میدان اقتصاد نیز باید با همت ملی به افزایش قدرت اقتصادی کشور پرداخت.
نظیفی با اشاره به ظرفیت گسترده مشارکت مردمی در اقتصاد افزود: برخلاف حوزههای تخصصی نظامی، در میدان اقتصاد امکان حضور و مشارکت مستقیم مردم برای ساختن آینده کشور فراهم است؛ نهادهای ذیربط در حال طراحی سازوکارهایی هستند که بتوانند امکان مشارکت آحاد مردم را در بازسازی و نوسازی صنایع کشور تسهیل کنند. به زودی امیدواریم در این زمینه مردم فرخوانده شوند تا در بازسازی و نوسازی صنایع آسیب دیده که منافع قابل توجهی برای کشور و مردم و سرمایه گذاران خواهد داشت مشارکت کنند. مردمی که در پویش جانفدا حضور چند ده میلیونی دارند، برای ساختن کشور قطعا مصمم تر از قبل قدم خواهند برداشت و به این دعوت پاسخ خواهند داد. این مسیر هم در زمینه صنایع مادر مثل فولاد و سایر صنایع از طریق بازار اوراق بهادار و هم در حوزه انرژی انشالله از طریق بازار انرژی فراهم است.
مدیرعامل بورس انرژی ایران همچنین بر اهمیت مدیریت مصرف و صرفهجویی در منابعی، چون برق، گاز، آب و سوخت تأکید کرد و آن را اقدامی ملی در شرایط جنگ اقتصادی دانست؛ اقدامی که در کنار سرمایهگذاری و مشارکت مردمی میتواند مسیر توسعه زیرساختها و تقویت اقتصاد کشور را هموار کند.