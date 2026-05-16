مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:در حال حاضر ترافیک سنگین در محور چالوس (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن‌آباد تا پل دزین در اکثر مقاطع و محدوده ولی‌آباد گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری-  ایمان محرابی نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از اعمال محدودیت‌های جدید تردد در محورهای شمالی خبر داد و گفت: «تردد از آزادراه تهران-شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.»

محرابی نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورها افزود: «در حال حاضر ترافیک سنگین در محور چالوس (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن‌آباد تا پل دزین در اکثر مقاطع و محدوده ولی‌آباد گزارش شده است. همچنین محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده‌های شهر رودهن، آب اسک و سه‌راهی چلو و محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب محدوده شهر دماوند دارای ترافیک سنگین است.

وی ادامه داد: «محور قدیم بومهن-تهران نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده شهر بومهن و آزادراه پردیس-تهران حدفاصل تونل شماره ۲ تا تونل شماره ۱ با ترافیک سنگین مواجه هستند. اما تردد در آزادراه قزوین-رشت، محور فیروزکوه (جنوب به شمال)، آزادراه تهران-شمال (شمال به جنوب) و آزادراه تهران-پردیس در حال حاضر روان است.»

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در خصوص وضعیت جوی نیز اظهار داشت:محورهای چالوس و هراز در ارتفاعات دارای بارش باران و مه گرفتگی هستند.

محرابی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین حدفاصل کم‌رده تا استاندارد و نیز آزادراه قزوین-کرج-تهران حدفاصل پل کردان تا کمالشهر و پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر اشاره کرد و گفت: «محور تهران-شهریار نیز در برخی مقاطع دارای ترافیک سنگین است.»

وی با بیان اینکه بارش باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و کردستان گزارش شده، افزود: «وزش باد شدید و گردوخاک نیز در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، اصفهان، البرز، مرکزی، گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، همدان و کردستان پیش‌بینی می‌شود.»

محرابی‌نیا از مسدود بودن محور قدیم بستان‌آباد-میانه حدفاصل قره‌چمن تا میانه خبر داد و گفت: «همچنین محور چالوس حدفاصل کرج-شهرستانک (کیلومتر ۱۸ الی ۳۰) به دلیل اجرای عملیات تورسنگ در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۴ بامداد مسدود است و رانندگان از آزادراه تهران-شمال به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.»

 

