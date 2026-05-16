مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: یکشنبه در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، مرکزی، مازندران و گیلان در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و در نقاط مستعد تگرگ را شاهد هستیم.
وی افزود: این شرایط فردا (یکشنبه) در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، البرز، قزوین، تهران، سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، استانهای ساحلی خزر و دوشنبه تا چهارشنبه در نوار شمالی کشور تداوم خواهد داشت.
او بیان کرد:طی ۵ روز آینده در غالب نقاط کشور وزش باد شدید بوده و در نقاط مستعد با گرد و خاک همراه است.
وی افزود:یکشنبه در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما خواهیم داشت.
او گفت: در ۵ روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز و روزهای شنبه و یکشنبه دریای خزر مواج است.