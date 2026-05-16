باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای با اشاره به مذاکرات دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که هرگونه قیمومیت آمریکایی و تلاش برای تحمیل مسیری که حاکمیت لبنان را تضعیف کند، رد می‌کند.

حزب‌الله در ادامه از دولت لبنان خواست هرگونه «امتیازدهی بی‌مورد» و «چشم‌پوشی از حقوق و کرامت ملت لبنان» را متوقف کرده و به تجاوز صهیونیست‌ها علیه این کشور پایان دهند.

این جنبش در انتها تاکید کرد: «ما تأکید می‌کنیم که تا زمانی که مقاومت و مردم آزاده و شریف حضور دارند، اشغالگری صهیونیستی در سرزمین ما برقرار نخواهد شد».

نمایندگانی از دولت لبنان و رژیم صهیونیستی اواخر هفته گذشته در واشنگتن دیدار کرده و پیرامون تمدید آتش‌بس گفت‌و‌گو کردند. واشنگتن شب گذشته اعلام کرد که این آتش‌بس به مدت ۴۵ روز تمدید شده است. با این حال، طبق گزارش‌های رسانه‌ای، تجاوزات علیه خاک لبنان همچنان ادامه دارد.

منبع: الجزیره