حزب‌الله نسبت به هرگونه تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تضعیف حاکمیت لبنان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای با اشاره به مذاکرات دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که هرگونه قیمومیت آمریکایی و تلاش برای تحمیل مسیری که حاکمیت لبنان را تضعیف کند، رد می‌کند.

حزب‌الله در ادامه از دولت لبنان خواست هرگونه «امتیازدهی بی‌مورد» و «چشم‌پوشی از حقوق و کرامت ملت لبنان» را متوقف کرده و به تجاوز صهیونیست‌ها علیه این کشور پایان دهند.

این جنبش در انتها تاکید کرد: «ما تأکید می‌کنیم که تا زمانی که مقاومت و مردم آزاده و شریف حضور دارند، اشغالگری صهیونیستی در سرزمین ما برقرار نخواهد شد». 

نمایندگانی از دولت لبنان و رژیم صهیونیستی اواخر هفته گذشته در واشنگتن دیدار کرده و پیرامون تمدید آتش‌بس گفت‌و‌گو کردند. واشنگتن شب گذشته اعلام کرد که این آتش‌بس به مدت ۴۵ روز تمدید شده است. با این حال، طبق گزارش‌های رسانه‌ای، تجاوزات علیه خاک لبنان همچنان ادامه دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حزب‌الله لبنان ، مذاکرات آتش بس ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
دبیرکل حزب الله: مقاومت و مردم ثابت کردند که در برابر اشغالگری مقاوم هستند
عملیات ٤٥٠ پهپاد حزب الله در اراضى اشغالى از ابتداى جنگ
شمار تلفات نظامیان اسرائیلی در مرز لبنان به ۱۸ تن رسيد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ