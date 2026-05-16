در شهرکرد، پیوند سبز زندگی با حضور گرم پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در کنار نوه‌هایشان، جلوه‌ای نو یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نگار شیخ پور - شهرکرد این روز‌ها حال و هوای دیگری دارد؛ هفته فرهنگی‌اش، فرصتی است برای گرامیداشت داشته‌هایی که شاید در هیاهوی زندگی مدرن، کمی به فراموشی سپرده شده‌اند. 

یکی از زیباترین جلوه‌های این هفته، دورهمی صمیمانه‌ای بود که در پارک ایراندخت رقم خورد؛ پیوند مقدس پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها و نوه‌هایشان. این فقط یک گردهمایی ساده نیست؛ اینجا، کلاس درس عشق است، کارگاه انتقال تجربه، و مهم‌تر از همه، جایی که نبض تپنده خانواده، با ضربان قلبی مشترک، قوی‌تر می‌زند.

گزارش ما از این روز به یادماندنی را ببینید.

