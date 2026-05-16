باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- سید مرتضی ناصریان، کارشناس حمل و نقل ریلی، با اشاره به موانع ساختاری توسعه حمل‌ونقل ریلی در کشور گفت: در اقتصاد حمل‌ونقل ایران، عواملی فعالانه خودرو محوری و جابجایی با کامیون را نسبت به قطار ترویج می‌کنند، درحالی‌که در سیاست‌های کلی نظام بر رونق ریل تأکید شده است.

وی افزود: «برای صاحب بار، کارخانه یا معدن، جابجایی با کامیون نه ساده‌تر که اغلب ارزان‌تر تمام می‌شود. دلیل اصلی این است که قیمت سوخت در ایران نزدیک به صفر یارانه می‌خورد، در حالی‌که قطار شش تا هفت برابر کمتر از کامیون سوخت مصرف می‌کند. این مزیت به‌دلیل ناچیز بودن هزینه سوخت در قیمت تمام شده، در عمل هیچ اثری برای صاحب بار ندارد.»

این کارشناس حمل و نقل ریلی با مقایسه هزینه‌های استهلاک زیرساخت جاده و ریل تصریح کرد: «استهلاک زیرساخت ریلی در جابجایی حجم بالای بار (مثلاً یک میلیون تن) به مراتب کمتر از جاده است، اما دولت هزینه استهلاک جاده‌ها را پوشش می‌دهد، در حالی‌که در حوزه ریلی، انتظار دارد صاحبان قطارهای باری این هزینه را به صورت "حق دسترسی" بپردازند.»

ناصریان تأکید کرد: «با وجود تأکید سیاست‌های کلی کشور بر رونق حمل‌ونقل ریلی، در عمل اقتصاد حمل‌ونقل به سمتی شکل گرفته که تقویت‌کننده جاده است، نه ریل. تا زمانی که سوخت ارزان و نامتوازن، و هزینه‌های زیرساخت جاده توسط دولت جبران شود، اما ریلی‌ها موظف به پرداخت کامل استهلاک باشند، جابه‌جایی بار به سمت قطار ترجیح پیدا نخواهد کرد.»

وی در پایان خواستار اصلاح ساختار قیمت‌گذاری انرژی و بازتعریف هزینه‌های دسترسی در شبکه ریلی برای تحقق عدالت بین‌حالتی در حمل‌ونقل کشور شد.