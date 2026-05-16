کارشناس حمل و نقل ریلی گفت:ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت و هزینه‌بری زیرساخت ریلی، حمل‌ونقل بار را به سمت جاده سوق داده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- سید مرتضی ناصریان، کارشناس حمل و نقل ریلی، با اشاره به موانع ساختاری توسعه حمل‌ونقل ریلی در کشور گفت: در اقتصاد حمل‌ونقل ایران، عواملی فعالانه خودرو محوری و جابجایی با کامیون را نسبت به قطار ترویج می‌کنند، درحالی‌که در سیاست‌های کلی نظام بر رونق ریل تأکید شده است.

وی افزود: «برای صاحب بار، کارخانه یا معدن، جابجایی با کامیون نه ساده‌تر که اغلب ارزان‌تر تمام می‌شود. دلیل اصلی این است که قیمت سوخت در ایران نزدیک به صفر یارانه می‌خورد، در حالی‌که قطار شش تا هفت برابر کمتر از کامیون سوخت مصرف می‌کند. این مزیت به‌دلیل ناچیز بودن هزینه سوخت در قیمت تمام شده، در عمل هیچ اثری برای صاحب بار ندارد.»

این کارشناس حمل و نقل ریلی با مقایسه هزینه‌های استهلاک زیرساخت جاده و ریل تصریح کرد: «استهلاک زیرساخت ریلی در جابجایی حجم بالای بار (مثلاً یک میلیون تن) به مراتب کمتر از جاده است، اما دولت هزینه استهلاک جاده‌ها را پوشش می‌دهد، در حالی‌که در حوزه ریلی، انتظار دارد صاحبان قطارهای باری این هزینه را به صورت "حق دسترسی" بپردازند.»

ناصریان تأکید کرد: «با وجود تأکید سیاست‌های کلی کشور بر رونق حمل‌ونقل ریلی، در عمل اقتصاد حمل‌ونقل به سمتی شکل گرفته که تقویت‌کننده جاده است، نه ریل. تا زمانی که سوخت ارزان و نامتوازن، و هزینه‌های زیرساخت جاده توسط دولت جبران شود، اما ریلی‌ها موظف به پرداخت کامل استهلاک باشند، جابه‌جایی بار به سمت قطار ترجیح پیدا نخواهد کرد.»

وی در پایان خواستار اصلاح ساختار قیمت‌گذاری انرژی و بازتعریف هزینه‌های دسترسی در شبکه ریلی برای تحقق عدالت بین‌حالتی در حمل‌ونقل کشور شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حمل‌ونقل ، بخش ریلی
خبرهای مرتبط
تعدادی از فرودگاه‌های کشور عملیاتی شدند
سامانه ثبت و ارزیابی خسارات جنگ رمضان ویژه حمل‌ونقل هوایی راه‌اندازی شد
رعایت استانداردهای ایمنی خط قرمز بنادر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود/بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
رصد و کنترل مصرف ادارات شهر تهران از امروز آغاز شد
از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد
۳۰ درصد عملکرد تولید گندم را از دست دادیم
آخرین اخبار
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
۳۰ درصد عملکرد تولید گندم را از دست دادیم
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود/بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد
رصد و کنترل مصرف ادارات شهر تهران از امروز آغاز شد
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
حمایت‌های پنج‌گانه دولت از کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی
قیمت منطقی لاشه گوسفندی یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان
بودجه ۵۰۴ همتی برای خرید تضمینی گندم باید به موقع پرداخت شود / نظارت بر بازار پتروشیمی ضروری است + فیلم
اولویت اصلی، کنترل شتاب تورم و کمک به حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید است
فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند
فریز شدن تتر چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟
لیست جهیزیه مختصر و مفید عروس با قیمت سال ۱۴۰۵
عرضه حدود ۳۰ هزار تن محصولات در صنعت لوله اتصالات پی وی سی
سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی-هنری ۹۶۰ میلیون تومان شد
کاهش واردات مواد اولیه صنعت چاپ
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
تقویت دیپلماسی تجاری در سایه کمیسیون‌های مشترک/ تمرکز بر حفظ بازارهای هدف
شرکت‌های تأمین نیروی انسانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
حداکثر قیمت هرکیلو چای ایرانی ۷۰۰ هزارتومان
قطعی آب در انتظار مشترکان بدمصرف/ ۶۰ درصد مشترکان استان تهران پرمصرف یا بد مصرف هستند+ فیلم
اعمال تخفیف تا ۵۰ درصدی تعرفه برق مشترکان کشاورزی و مراکز فرهنگی
پرونده بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود
تعمیرات نیروگاه‌های کشور در چه مرحله‌ای است؟
نرخ انواع ارز در ۲۶ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
نصب بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک انشعابی در کشور