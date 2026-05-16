باشگاه خبرنگاران جوان - غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه کشورمان، پیامی در رابطه با صدور دستور موقت دادگاه فدرال آمریکا برای تعلیق تحریم‌های اعمالی دولت این کشور علیه خانم فرانسسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

‌رسانه‌ها خبر از صدور دستور موقت دادگاه فدرال آمریکا برای تعلیق تحریم‌های اعمالی دولت این کشور علیه خانم فرانسسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، خبر می‌دهند.

حقوق بشر در قاموس آمریکا تا زمانی محترم است که به رژیم اسرائیل نرسد. هرجا پای پاسخگویی رژیم و حامیان آن در برابر جنایات غزه به میان می‌آید، واشنگتن به‌جای دفاع از قانون، به ابزار تحریم، تهدید و ارعاب متوسل می‌شود.

تحریم یک گزارشگر ویژه سازمان ملل به دلیل مطالبه پاسخگویی در دیوان کیفری بین‌المللی، چهره واقعی سیاست حقوق بشری آمریکا را آشکار می‌کند: حقوق بشر برای دشمنان، مصونیت برای متحدان. این همان استاندارد دوگانه‌ای است که سال‌ها عدالت بین‌المللی را به گروگان منافع سیاسی واشنگتن گرفته است.

آمریکا نمی‌تواند هم‌زمان از «نظم مبتنی بر قانون» سخن بگوید و هر نهاد، کارشناس یا سازوکاری را که به جنایات رژیم اسرائیل نزدیک می‌شود، هدف فشار قرار دهد. اگر حقوق بین‌الملل فقط تا جایی معتبر باشد که متحدان آمریکا را لمس نکند، دیگر قانون نیست؛ ابزار سلطه است.

استقلال مأموریت‌های سازمان ملل، مصونیت کارشناسان بین‌المللی و حق قربانیان فلسطینی برای حقیقت و عدالت نباید قربانی هراس واشنگتن از پاسخگویی رژیم اسرائیل شود.