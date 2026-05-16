ناو هواپیمابر جرالد فورد پس از شرکت در عملیات ناموفق علیه ایران، منطقه را ترک کرده و امروز به ایالت ویرجینیا در جنوب شرقی آمریکا رسید. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد آر. فورد امروز (شنبه) پس از یک دوره طولانی ۱۱ ماهه استقرار که شامل ماموریت تجاوز به ونزوئلا و ایران بود، به آمریکا بازگشت.

گروه ضربت جرالد آر. فورد پس از گذراندن بیش از ۳۲۰ روز در دریا، به بندر اصلی خود در ایستگاه دریایی نورفولک در ویرجینیا رسید. این در حالی است که ناو‌های هواپیمابر معمولاً حدود هفت ماه در منطقه مستقر هستند.

در پی تصمیم آمریکا برای تجاوز نظامی به ونزوئلا در زمستان سال گذشته، این ناو هواپیمابر از مدیترانه به منطقه کارائیب اعزام شد. در ادامه، این ناو به سمت آسیای غربی حرکت کرد و در جریان جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، برای جت‌های جنگنده دشمن به عنوان سکو عمل می‌کرد.

این ناو اواخر اسفند ماه دچار آتش‌سوزی شده بود و چند هفته بعد برای تعمیرات به جزیره کرت یونان رفت. هرچند که خبرگزاری بلومبرگ در همان زمان گزارش داد که مشکلات این ناو، احتمالا بسیار فراتر از یک حادثه حریق ساده است و پرسش‌های جدی درباره کارایی آن وجود دارد.

دو هفته پیش، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد که این ناو به دلیل «نقص‌های فنی زیادی که با آن مواجه است» به زودی آسیای غربی را ترک می‌کند.

منبع: آناتولی