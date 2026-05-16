ناو هواپیمابر جرالد فورد پس از شرکت در عملیات ناموفق علیه ایران، منطقه را ترک کرده و امروز به ایالت ویرجینیا در جنوب شرقی آمریکا رسید. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد آر. فورد امروز (شنبه) پس از یک دوره طولانی ۱۱ ماهه استقرار که شامل ماموریت تجاوز به ونزوئلا و ایران بود، به آمریکا بازگشت.

گروه ضربت جرالد آر. فورد پس از گذراندن بیش از ۳۲۰ روز در دریا، به بندر اصلی خود در ایستگاه دریایی نورفولک در ویرجینیا رسید. این در حالی است که ناو‌های هواپیمابر معمولاً حدود هفت ماه در منطقه مستقر هستند.

در پی تصمیم آمریکا برای تجاوز نظامی به ونزوئلا در زمستان سال گذشته، این ناو هواپیمابر از مدیترانه به منطقه کارائیب اعزام شد. در ادامه، این ناو به سمت آسیای غربی حرکت کرد و در جریان جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، برای جت‌های جنگنده دشمن به عنوان سکو عمل می‌کرد.

این ناو اواخر اسفند ماه دچار آتش‌سوزی شده بود و چند هفته بعد برای تعمیرات به جزیره کرت یونان رفت. هرچند که خبرگزاری بلومبرگ در همان زمان گزارش داد که مشکلات این ناو، احتمالا بسیار فراتر از یک حادثه حریق ساده است و پرسش‌های جدی درباره کارایی آن وجود دارد.

دو هفته پیش، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد که این ناو به دلیل «نقص‌های فنی زیادی که با آن مواجه است» به زودی آسیای غربی را ترک می‌کند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ناو هواپیمابر ، جرالد فورد ، ناو آمریکایی
خبرهای مرتبط
ایران چه خساراتی به پایگاه‌های نظامی آمریکا وارد کرده است؟
ناو فورد با خدمه خسته به منطقه بازگشت
شکست فنی پیشرفته‌ترین ناو آمریکا/ جرالد فورد از منطقه فرار می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ