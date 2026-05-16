باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شرکت گاز استان قم آمده است: در راستای مقاومسازی شبکههای گازرسانی، جریان گاز مشترکین ذیل در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۷ از ساعت ۸ تا ۱۸ قطع خواهد شد:
- خیابان شهید طالقانی (آذر)، کوچههای ۵۹ الی ۶۹ و کوچههای ۹۶ الی ۱۰۲ و کلیه فرعیهای منشعب
- خیابان انقلاب، کوچههای ۲۴ و ۲۶ و کلیه فرعیهای منشعب
با توجه به قطع گاز در این منطقه از مشترکین عزیز منطقه خواهشمند است ضمن حفظ شکیبایی از دستکاری تجهیزات گاز جدا خودداری کرده و از تماسهای غیر ضروری با مرکز امداد شرکت گاز خودداری فرمایند.