باشگاه خبرنگاران جوان - بنا به اعلام سایت مرکز لرزه نگاری کشوری، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین، ساعت ۲۰:۱۹:۱۶ امشب شنبه ۲۶ اردیبهشت، حوالی گلوگاه در استان مازندران را لرزاند.

زلزله ۴.۵ ریشتری گلوگاه خسارتی نداشته است

حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به جزئیات این زمین‌لرزه اظهار داشت: کانون اصلی زلزله در دریا بوده و تاکنون هیچگونه خسارتی از این زمین‌لرزه گزارش نشده است.

وی از آماده‌باش تیم‌های ارزیاب و امدادی در مناطق نزدیک به کانون زلزله خبر داد و افزود: خوشبختانه گزارش مردمی مبنی بر خسارت مالی یا تلفات جانی دریافت نکرده‌ایم و وضعیت عادی است.

این زمین‌لرزه در استان گلستان و دیگر شهر‌های مازندران نیز احساس شد.