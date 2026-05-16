باشگاه خبرنگاران جوان - سردار هاشم جمالی در حاشیه ارسال اقلام جمع‌آوری‌شده توسط ستاد پشتیبانی «امین ولایت» به جبهه‌های جنوب، در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و رهبر شهید، اظهار داشت: مردم استان فارس همچون گذشته، در راستای تقویت جبهه مقاومت با اهدای کمک‌های مردمی، گام‌های مؤثری برداشتند.

او با تأکید بر اینکه مردم ایران به‌ویژه مردم فارس، مردمی فهیم و قدرشناس هستند، تصریح کرد: یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتدار جمهوری اسلامی همین حضور آگاهانه مردم در صحنه‌هاست و امروز نمونه‌ای از این قدردانی را در تهیه و ارسال کمک‌های مردمی به جبهه‌ها شاهد هستیم.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به جانفشانی رزمندگان در جبهه‌های جنوب کشور افزود: با همت خیرین، اتاق اصناف و تولیت حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی (ع)، گام بزرگی در پشتیبانی از رزمندگان برداشته شد و بخشی از این کمک‌ها به‌صورت نمادین از حرم مطهر شاهچراغ (ع) به مناطق عملیاتی اعزام می‌شود.

در ادامه علیرضا صحراییان، معاون عمرانی حرم مطهر احمدبن موسی (ع) و دبیر ستاد پشتیبانی از جنگ امین ولایت هم با اشاره به هماهنگی کامل ستاد پشتیبانی «امین ولایت» حول محور حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی (ع) با سپاه فجر فارس، گفت: با تشکیل کمیته‌های تخصصی و ارزیابی میدانی نیازها، اقلام مورد اولویت رزمندگان تهیه شد.

او افزود: بخشی از اقلام ارسالی شامل خوراکی و تره‌بار است که توسط اتحادیه میوه و تره‌بار تأمین شده و بخش دیگری شامل خشکبار، برنج، روغن و مایحتاج روزمره است. همچنین تجهیزات فنی و مهندسی از جمله لاستیک، موتوربرق، باتری و موتورسیکلت نیز برای پشتیبانی از رزمندگان ارسال شده است.

صحراییان تأکید کرد: تمامی این اقلام با همت و مشارکت مردم تهیه شده است.

سرهنگ صبوری، معاون اجرایی ستاد پشتیبانی از جنگ امین ولایت نیز با اشاره به راه‌اندازی ستاد پشتیبانی «امین ولایت» در فارس، اظهار کرد: شور و نشاطی که این روز‌ها در جامعه مشاهده می‌شود، نشأت‌گرفته از روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری مردم در کوچه و بازار است.

او افزود: در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای پشتیبانی از جبهه‌ها و رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان جنگ، امروز شاهد اعزام کاروانی از اقلام مورد نیاز رزمندگان به جبهه‌های جنوب هستیم.

منبع: سپاه فجر فارس