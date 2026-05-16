باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای گسترش همکاری‌های مشترک و حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در بخش کشاورزی استان قم، ناصری، مدیر صندوق کارآفرینی امید استان، با چهرگانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

آمادگی صندوق امید برای حمایت از کسب‌وکارهای کشاورزی

در ابتدای این نشست، ناصری با تشریح اهداف و رویکردهای صندوق کارآفرینی امید در حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط، بر آمادگی این صندوق برای همکاری با سازمان جهاد کشاورزی در زمینه تسهیل‌گری اعطای تسهیلات و حمایت مالی از طرح‌های نوآورانه و اشتغال‌زا در بخش کشاورزی استان قم تأکید کرد.

همکاری با صندوق امید، گامی مهم برای شکوفایی کشاورزی قم

چهرگانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان در حوزه کشاورزی و لزوم توسعه آن، همکاری با صندوق کارآفرینی امید را گامی مهم در جهت شکوفایی این بخش حیاتی دانست.

وی بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش کشاورزی، از جمله در حوزه‌های کشت گلخانه‌ای، دامپروری، صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کرد و خواستار تسهیل روند ارائه تسهیلات و رفع موانع احتمالی برای متقاضیان شد.

توافق بر تشکیل کارگروه مشترک

طرفین در این نشست بر پیگیری تفاهم‌نامه‌های همکاری فی‌مابین و تشکیل کارگروه‌های مشترک برای شناسایی طرح‌های اولویت‌دار و عملیاتی کردن برنامه‌های حمایتی توافق کردند. این دیدار با هدف ارتقای سطح همکاری‌ها و تقویت چرخه تولید و اشتغال در بخش کشاورزی استان قم صورت پذیرفت.

منبع:سازمان جهاد کشاورزی قم