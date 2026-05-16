باشگاه خبرنگاران جوان  - محسن برمهانی معاون سیمای رسانه ملی درباره آموزش کار با اسلحه در تلویزیون گفت: در شرایط جنگی و کشوری که همزمان با تمام قدرت‌ها و ظلم‌ها در دنیا درگیر مبارزه است، طبیعی است رسانه ملی نیز آرایش جنگی پیدا کند.

او ادامه داد: آشنایی با سلاح تنها نماد جنگ و آمادگی برای رزم نیست و جنبه‌ای تربیتی، فرهنگی و آموزشی هم دارد. این آشنایی به جوانان، نوجوانان و عموم مردم کمک می‌کند تا با مفاهیم جهاد، مقاومت و دفاع آشنا شوند و در چارچوب ارزش‌های دینی، فرهنگی، ایرانی و اسلامی، حس مسئولیت و آمادگی خود را تقویت کنند.

وی افزود: رسانه ملی نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد و حضور مجریان با سلاح در برنامه‌ها، یادآوری این آموزه‌ها به مردم است.

معاون سیما تاکید کرد که مجریان تلویزیون، به عنوان نمایندگان مردم در مقابل دوربین، نقش الگویی دارند و وقتی از کارشناسان سوال می‌کنند، گویی صدای همه مردم را بازتاب می‌دهند و همذات‌پنداری ایجاد می‌کنند.

برمهانی گفت: قرار دادن سلاح در دست مجریان به عنوان نماد و سمبل، این حس را منتقل می‌کند که مردم نیز بخشی از آمادگی و مسئولیت اجتماعی هستند و می‌توانند با موضوع هم‌ذات‌پنداری داشته باشند.

برچسب ها: صداوسیما ، رسانه ملی ، شرایط جنگی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۶ ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
قیمت گوشت و مرغ و برنج و روغن رو درست کنید نمیخواد اسلحه بکشید جلو دوربین
Iran (Islamic Republic of)
HMT
۲۲:۲۷ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
کم بچهای این دوره میرن گیم نت تفنگ بازی میکنن شما بهشون باز و بست اصلحه رو هم یاد بدید . اونوقت فک نمیکنین اشتباها یه تفنک دست یه بچه افتاد ، مجهز میکنه میره دوستشو که تو فوتبال روش خطا کرده میکشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا رو شکر که تلویزیون کلا تعطیل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
یه زمانی درس آمادکی دفاعی داشتیم الآن همان درس را در تلویزیون تدریس بفرمایید
به نظر می‌رسد با توجه به تهدیداتی که علیه جمهوری اسلامی ایران همیشه وجود دارد این کار صدا و سیمای محترم از اوجب واجبات است
متشکرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خداقوت به همه عوامل این کار خداپسندانه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
لطفا حملات انتحاری هم آموزش بدید
فقط یسوال
مگه ارتش و سپاه و نیروی نظامی آموزش دیده نداریم که دارین مردم زو آموزش میدین؟
دقیقا با چه منظوری؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خیلی خوب بود،از آقای جبلی سپاسگزاریم
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۰۸:۲۹ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
احسنت ،حاکم و مسؤلین حق دارند با توجه به شرایط جامعه و مورد هجوم واقع شدن از طرف رژیم های تروریستی اشغالگر صهیونیستی کودک کش و رژیم تروریستی آمریکای اپستینی کودک آزار کودک خوار،آموزش همگانی دفاع و آشنایی با سلاح دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۳ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بسیار بسیار کار قشنکی بود بخصوص اون که پرچم امارات رو هدف گرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۷ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بی‌زحمت تیربار هم آموزش بدید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۵ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ممنون از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران عزیز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۰ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آموزش استفاده از سلاح در این شرایط کار بسیار خوبی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۷ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
همه جا رو پادگان کردین ..که چی بشه مگه جنگ الان با اسلحه ست ...بچه ها نباید خشونت یاد بگیرن یه خورده فکر کنین ایران مهد دوستی باید باشد نه خشونت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۲ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
در اسلام قوانینی هستند طبق شریعت به عنوان قوانین اولیه همانند نماز و روزه و حج و غیره و دیگری قوانین ثانویه که حاکم اسلامی بر اساس شرایط خاص وضع می کند مثل جنگ که حتی حمل سلاح و آموزش آن که بعد از عادی شدن اوضاع این قانون برداشته شده وادامه آن جرم تلقی می گردد که به آن ناسخ و منسوخ هم گفته میشه
Iran (Islamic Republic of)
هموطن
۰۸:۲۵ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا زمانی که به کل جهان ثابت نکنیم که اهل صلح و دوستی هستیم سلاح بر زمین نخواهیم گذاشت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۲ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدایا خودت کمک کن
