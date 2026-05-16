باشگاه خبرنگاران جوان - محسن برمهانی معاون سیمای رسانه ملی درباره آموزش کار با اسلحه در تلویزیون گفت: در شرایط جنگی و کشوری که همزمان با تمام قدرتها و ظلمها در دنیا درگیر مبارزه است، طبیعی است رسانه ملی نیز آرایش جنگی پیدا کند.
او ادامه داد: آشنایی با سلاح تنها نماد جنگ و آمادگی برای رزم نیست و جنبهای تربیتی، فرهنگی و آموزشی هم دارد. این آشنایی به جوانان، نوجوانان و عموم مردم کمک میکند تا با مفاهیم جهاد، مقاومت و دفاع آشنا شوند و در چارچوب ارزشهای دینی، فرهنگی، ایرانی و اسلامی، حس مسئولیت و آمادگی خود را تقویت کنند.
وی افزود: رسانه ملی نمیتواند نسبت به این موضوع بیتفاوت باشد و حضور مجریان با سلاح در برنامهها، یادآوری این آموزهها به مردم است.
معاون سیما تاکید کرد که مجریان تلویزیون، به عنوان نمایندگان مردم در مقابل دوربین، نقش الگویی دارند و وقتی از کارشناسان سوال میکنند، گویی صدای همه مردم را بازتاب میدهند و همذاتپنداری ایجاد میکنند.
برمهانی گفت: قرار دادن سلاح در دست مجریان به عنوان نماد و سمبل، این حس را منتقل میکند که مردم نیز بخشی از آمادگی و مسئولیت اجتماعی هستند و میتوانند با موضوع همذاتپنداری داشته باشند.