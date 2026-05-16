باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حالی که تبادل پیشنهادات بر سر شروط آتش‌بس ادامه دارد، مدعی شد که ایران هم در دستیابی به یک توافق «ذینفع» است.

رئیس جمهور آمریکا به خبرنگار تلویزیون فرانسوی BFMTV در آمریکا گفت: «من هیچ ایده‌ای ندارم. آنها در دستیابی به توافق ذینفع هستند.»

او همچنین گفت که «مطمئن نیست» آیا به زودی توافقی حاصل خواهد شد یا خیر و مدعی شد که اگر توافقی منعقد نشود، «آن‌ها (ایران) دوران بسیاری بدی خواهند داشت».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه اعلام کرد که تهران پیام‌هایی از دولت ترامپ دریافت کرده که نشان دهنده تمایل به مذاکرات جدید است، اما هشدار داد که «بی‌اعتمادی» نسبت به نیات واقعی واشنگتن همچنان وجود دارد.

منبع: الجزیره