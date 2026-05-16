رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال توافق با ایران اظهار بی‌اطلاعی کرده و تهدیدات پیشین خود را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حالی که تبادل پیشنهادات بر سر شروط آتش‌بس ادامه دارد، مدعی شد که ایران هم در دستیابی به یک توافق «ذینفع» است.

رئیس جمهور آمریکا به خبرنگار تلویزیون فرانسوی BFMTV در آمریکا گفت: «من هیچ ایده‌ای ندارم. آنها در دستیابی به توافق ذینفع هستند.»

او همچنین گفت که «مطمئن نیست» آیا به زودی توافقی حاصل خواهد شد یا خیر و مدعی شد که اگر توافقی منعقد نشود، «آن‌ها (ایران) دوران بسیاری بدی خواهند داشت».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه اعلام کرد که تهران پیام‌هایی از دولت ترامپ دریافت کرده که نشان دهنده تمایل به مذاکرات جدید است، اما هشدار داد که «بی‌اعتمادی» نسبت به نیات واقعی واشنگتن همچنان وجود دارد.

منبع: الجزیره

Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۱۶ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اونقدر دروغ گفتی که خودت رو گیج کردی . واقعا آدم مسخره ای هستی . تمام کسانی که در رای آوردن تو شرکت کردن در جرم تو هم شریک هستن .
۳۸
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پریوش
۰۰:۱۳ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما هیچ توافقی با تو نداریم هر چقدر میخوای ضجه بزن قاتل کثیف!!!
روز انتقام خیلی نزدیک است . قاتل دختران زیبای میناب
۴۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای خونخوار ای ادم کش ای وحشی ای نامرد مگه خودت خانواده نداری مگه بچه نداری چی میخای دست از سر این مردم بردار این مردم کم شهید ندادن کم کشته ندادن از روز اول با ایران ایرانی دشمنی کردی خسته نشدی ؟ ای امریکای جنایتکار
۳۸
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
دادا ش دونستی به ما هم بکو
۵
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
شاید دشمنان بمباران کنند، بمب بندازید، موشک بزنند، اما ملتی که با پای پیاده از کارون تا خرمشهر را طی کرد، بدون لباس و تجهیزات، در برابر ارتش مسلح تا دندان دشمن ایستاد، امروز نیز با همان روحیه و با تکیه بر ولایت و گذشت جوانانش، آماده رویارویی با هر تهدیدی است. ما تازه شروع کرده‌ایم و دشمن پشیمان خواهد شد.
۳۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
دشمن هر توانی داشت در ۴۰ روز گذشته انجام داد، آنها نمی‌توانند به راحتی بمب‌ها و موشک‌های از دست رفته خود را جایگزین کنند، اما ما به راحتی میتوانیم جبران کنیم. آنها در هر نقطه‌ای که حضور پیدا کنند، رزمندگان و مردم چنان ضربه‌ای میزنند که جز ذلت و خواری نصیبشان نشود.
۳۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
داوود
۲۳:۴۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
به خدا بیکاری داره اسیب میزنه به جامعه
۳
۵۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
آخه مگه چکاره ای مردک که واسه ما تعیین تکلیف میکنی
۳۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
تمومش کنید فقط زندگی مردم مختل شده صلح کنید با کشورها ارتباط داشته باشید
۶
۵۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
لطفا توافق کنید تمام بشه بخدا خسته شدیم از گرونی و تورم و بیکاری و بی پولی و ۰۰۰۰۰۰۰
گرونی داره بیداد میکنه هیچ کسی هو به فکر ملت نیست
۲۰
۹۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
تسلیم بشیم عین غزه با همون رفتار می‌کنه اگر اورانیوم بدیم بدتر میزنه باید مقاومت کرد وسلام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اخه مومن قبلش هم که جنگ نبود همین بود اوضاع
الان فقط شدت گرفته . خدا کنه با تمام قدرت جنگ بشه یا پیروزمندانه فاتح میدان میشیم و ریشه همه مشکلات حل میشه حداقل دیگه امریکا و اسرائیلی نیست مشکلات رو به گردنشون بندازن
یا به فیض رفیع شهادت نائل میشیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای قمار باز کلک
۴۵
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
با این بیشرف مذاکره نکنید این دنبال ترور مقامات هست اورانیوم غنی شده رو ندید
۳۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوک کثیف دست و پاهای آخرت را بزن
۵۹
۲۱
پاسخ دادن
