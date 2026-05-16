باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی روز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه، در حاشیه بازدید از مزارع غلات و دانههای روغنی استان لرستان بیان کرد: برداشت گندم از استانهای جنوبی شروع شده و تا کنون حدود ۱.۵ میلیون تن گندم تحویل مراکز خرید شده است که ۱۱۰۰ مرکز در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه سال زراعی بسیار خوبی را پشت سر میگذاریم، افزود: پیشبینی میشود امسال حداقل ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شود، همچنین حدود ۱۰ میلیون تن تحویل به مراکز خرید را پیشبینی میکنیم.
آنجفی ادامه داد: قیمت مناسبی در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی برای خرید گندم تعیین شده است؛ بسته به کیفیت تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت خواهد شد که بخشی از این مبلغ پاداشی برای تحویل گندم در نظر گرفته شده است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه تمام تلاش دولت این است که برای تحویل گندم پرداخت خوبی انجام شود، تصریح کرد: گندم کالای بسیار مهمی به لحاظ تامین امنیت غذایی کشوردر شرایط فعلی است. تحویل گندم به مراکز برای دولت بسیار مهم بوده و تمهیدات لازم اندیشیده شده است، اعتبار لازم پیشبینی شده و انشاالله با شرایط خوبی محصول را از کشاورزان عزیز خریداری خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: تا کنون فرآیند برداشت، فرآیند مناسبی بوده و بقیهی محصولات هم وضعیت مطلوبی دارند.
آنجفی در خصوص دانههای روغنی بیان کرد: خوشبختانه در بحث دانههای روغنی سال خوبی را پشت سرمیگذاریم؛ قیمت خرید قیمت مناسبی است که میتواند هزینههای کشاورز را جبران کند، همچنین چشمانداز بسیار روشنی برای توسعه کشت درسال آینده داریم.
وی در خصوص کاملینا که نوعی دانهی روغنی است با بیان اینکه تا کنون جهش قابل توجهی در سطوح داشتهایم، گفت: مشکلات بازرگانی محصول را با کمک انجمن صنایع روغنکشی بخصوص نقش محوری که سازمان تعاون روستایی کشور داشته است، برطرف کردهایم.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: پیشبینی میگردد در سال جاری مجموعا حدود ۳۵۰ هزار تن دانه روغنی در کشور تولید گردد. تا کنون حدود ۷۰ هزار تن کلزا تحویل داده شده و پیشبینی میگردد امسال حدود ۲۴۰ هزار تن کلزا تولید شود.
آنجفی همچنین به بخش سوخت کمباینها و تراکتورها اشاره کرد و گفت: «هماهنگیهای خوبی در این زمینه انجام شده و ما تلاش میکنیم که هیچ کسری در تامین سوخت کمباینها نباشد.
وی با بیان اینکه در یکسال گذشته در تحویل محصولات و پرداخت بهای محصول هیچگونه مشکلی وجود نداشته است، اظهار داشت: ما در بیش از ۸۵ درصد نیاز کشور به غذا متکی به تولید داخلی هستیم و این اتفاق مبارکی است که امسال سال زراعی بسیار خوبی را پشت سر میگذاریم.
آنجفی تاکید کرد:با وجود چالشهایی که داشتیم، از جمله خشکسالی و ناترازی، میزان تولید محصولات زراعی بر اساس آخرین گزار شها از ۱۳۰ میلیون تن به ۱۳۹ میلیون تن رسیده که این مهم با افزایش بهرهوری حادث شده است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: این آرامش خاطر و امنیت وجود دارد که ما در تامین غذا در سال جدید و در ماههای پیش رو هیچ مشکلی در کشور نداریم و تولید بهصورت پایدار و قابل اتکا است.
منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان