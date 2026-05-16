رئیس ادارە حفاظت محیط زیست اشنویە گفت: بر اساس فیلم ارسالی بە برخی از کانالهای خبری شهرستان اشنویە گونە دوپای ویلیامز در محدودە مراتع استیپی موسوم بە قزن در شهرستان اشنویە مشاهدە شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - کریم خضری رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه گفت: فیلمهای ارسالی در برخی کانالهای اشنویه حاکی از مشاهده گونه دوپای ویلیامز در محدوده مراتع استپی اشنویه موسوم به قزن است که این گونە پیش از این نیز توسط یگان حفاظت شهرستان اشنویە ثبت رکورد و مشاهدە شبانە آن گزارش شدە بود.

خضری افزود: این گونە تحت عنوان دو پای ویلیامز از خانوادە دوپاها و راستە جوندگان بە شمار می آید و چند سالی است کە مشاهده آن و دوپای فیروز در اشنویه ثبت شدە است.

وی با بیان اینکه این گونە ها عموما شبگرد هستند گفت: دوپای ویلیامز از گیاهان سبز، دانەها و بخشهای زیرزمینی گیاە و حشرات تغذیە می کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه گفت: با توجە بە اینکە اطلاعات بسیار اندکی در مورد وضعیت راستە دوپاها در دست است از عموم مردم تقاضا می شود کە تحت هیچ شرایطی بە این گونەها آسیب وارد نکنند.

وی یادآور شد: این گونەها بە دلیل اینکە در چرخە اکولوژیکی بە عنوان طعمە گوشتخواران عمل میکنند از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.