رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ایران سازوکاری حرفه‌ای برای مدیریت ترافیک تنگه هرمز تهیه کرده است که بر اساس آن، فقط کشتی‌های تجاری و طرف‌های همکاری با ایران از آن بهره‌مند خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پیامی در فضای مجازی  نوشت: «ایران در چارچوب حق حاکمیت ملی و تضمین امنیت تجارت بین‌الملل، سازوکاری حرفه‌ای برای مدیریت ترافیک تنگه هرمز در مسیر تعیین شده تهیه کرده که به‌زودی رونمایی می‌شود. در این فرآیند، فقط کشتی‌های تجاری و طرف‌های همکاری با ایران از آن بهره‌مند خواهند شد. حقوق لازم در ازایِ خدمات تخصصی ارائه شده، با این سازوکار برای ایران اخذ می‌شود. این مسیر کماکان برای عاملین طرح به اصطلاح آزادی بسته خواهد ماند.»

برچسب ها: تنگه هرمز ، جنگ رمضان
