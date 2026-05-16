کارشناسان نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان به همراه، مأموران پلیس اماکن نیروی انتظامی سلماس و با دستور دادستان شهرستان، یک مرکز دندانپزشکی غیرمجاز دیگر را در سلماس شناسایی و پلمب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - ثانی مدیر شبکه بهداشت و درمان سلماس گفت: کارشناسان نظارت بر درمان به صورت مستمر و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه سلامت را رصد می‌کنند و برخورد با متخلفان تا پاکسازی کامل شهرستان از این پدیده ادامه خواهد یافت.

وی از شهروندان خواست پیش از مراجعه به هر مرکز درمانی و دندانپزشکی، از معتبر بودن مجوزهای آن اطمینان حاصل کرده و هرگونه تخلف یا فعالیت مشکوک را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا مراجع قضائی گزارش دهند.

دکتر ثانی گفت: این اقدام در حالی صورت گرفت که این مرکز فاقد هرگونه مجوز قانونی از دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت بوده و توسط فردی فاقد صلاحیت‌های تخصصی و تحصیلات مرتبط اداره می‌شد. تجهیزات موجود در این محل نیز توقیف و به انبار اموال تملیکی منتقل شد.

با احتساب این مرکز، طی یک هفته اخیر، این دومین مرکز دندانپزشکی غیرمجاز در سلماس است که توسط تیم مشترک نظارتی کشف و پلمب می‌شود. این روند نشان‌دهنده تشدید برخورد با مداخله‌گران در امور درمانی و سلامت شهروندان در این شهرستان است.

