کارشناسان نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان به همراه، مأموران پلیس اماکن نیروی انتظامی سلماس و با دستور دادستان شهرستان، یک مرکز دندانپزشکی غیرمجاز دیگر را در سلماس شناسایی و پلمپ کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - ثانی مدیر شبکه بهداشت و درمان سلماس گفت: کارشناسان نظارت بر درمان به صورت مستمر و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه سلامت را رصد می‌کنند و برخورد با متخلفان تا پاکسازی کامل شهرستان از این پدیده ادامه خواهد یافت.

وی از شهروندان خواست پیش از مراجعه به هر مرکز درمانی و دندانپزشکی، از معتبر بودن مجوزهای آن اطمینان حاصل کرده و هرگونه تخلف یا فعالیت مشکوک را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا مراجع قضائی گزارش دهند.

دکتر ثانی گفت: این اقدام در حالی صورت گرفت که این مرکز فاقد هرگونه مجوز قانونی از دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت بوده و توسط فردی فاقد صلاحیت‌های تخصصی و تحصیلات مرتبط اداره می‌شد. تجهیزات موجود در این محل نیز توقیف و به انبار اموال تملیکی منتقل شد.

با احتساب این مرکز، طی یک هفته اخیر، این دومین مرکز دندانپزشکی غیرمجاز در سلماس است که توسط تیم مشترک نظارتی کشف و پلمپ می‌شود. این روند نشان‌دهنده تشدید برخورد با مداخله‌گران در امور درمانی و سلامت شهروندان در این شهرستان است.

برچسب ها: پلمپ شدن ، دندانپزشکی
خبرهای مرتبط
پلمب برخی تجهیزات شهربازی ائل گلی تبریز
کرمان؛
پلمپ کارگاه های غیرمجاز
ملک متخلف محله فردوس پلمب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مشاهدە گونە دوپای ویلیامز در منطقە قزن اشنویە
مصرف یک میلیون و ۶۸۰ هزار مترمکعبی هر دوره کوره آجرپزی در استان
صدور دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن در آذربایجان غربی
دومین دندانپزشکی غیرمجاز در سلماس پلمپ شد
راه‌اندازی ۹۵ مزرعه الگویی برای محصولات استراتژیک در آذربایجان‌غربی
افتتاح ۶ پروژه عرصه سلامت در آذربایجان غربی
آخرین اخبار
مصرف یک میلیون و ۶۸۰ هزار مترمکعبی هر دوره کوره آجرپزی در استان
مشاهدە گونە دوپای ویلیامز در منطقە قزن اشنویە
افتتاح ۶ پروژه عرصه سلامت در آذربایجان غربی
دومین دندانپزشکی غیرمجاز در سلماس پلمپ شد
راه‌اندازی ۹۵ مزرعه الگویی برای محصولات استراتژیک در آذربایجان‌غربی
صدور دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن در آذربایجان غربی
اجرای قصاص نفس قاتل ۳ نفر در بوکان
ضبط ۵۵ لنگه آرد یارانه ای در ارومیه 
حوادث پرتعداد رانندگی در محورهای ارومیه با ۱۵ نفر مصدوم
۶۰ درصد از ناوگان تاکسیرانی ارومیه نیازمند نوسازی است
گرفتار شدن ۸ خانوار در گل‌ولای محور تکاب - شاهین‌دژ / امدادرسانی هلال‌احمر به ۳۵ نفر
 ۳ هزار کارتن تخم مرغ از طریق مرزهای آذربایجان غربی وارد کشور شد
آبگیری صد درصدی ۵ تالاب نقده