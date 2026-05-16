رقابت‌های اسنوکر قهرمانی آسیا برای حضور در جمع حرفه‌ای‌های جهان در تایلند در حال برگزاری است و نماینده ایران در دومین بازی حریف چینی خود را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های اسنوکر قهرمانی آسیا در تایلند در حال برگزاری است و دو ملی‌پوش ایران، امیر سرخوش و علی قره‌گوزلو در این رویداد حضور دارند.

این مسابقات با حضور ۶۴ ورزشکار در هر جدول و در قالب دو جدول مجزا برگزار می‌شود و نمایندگان ایران این فرصت را دارند که در هر دو جدول برای کسب سهمیه حضور در جمع حرفه‌ای‌های جهان رقابت کنند. بر اساس فرمت مسابقات، هر ورزشکار برای دستیابی به سهمیه، باید در یکی از این دو جدول به دیدار نهایی راه پیدا کند تا جواز حضور در فدراسیون حرفه‌ای‌های جهان (WST) را به دست آورد.

در نخستین جدول مسابقات، علی قره‌گوزلو بازی اول خود را به حریف چین واگذار کرد و از جدول اول حذف شد.

همچنین امیر سرخوش دیگر نماینده اسنوکر ایران در اولین دیدار خود مقابل (ساحیل رانا) از هندوستان به میدان رفت و او را ۴ بر صفر شکست داد.

او همچنین امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در دومین بازی به مصاف حریفی چین رفت و او را ۴ بر ۲ شکست داد.

سرخوش در سومین بازی خود فردا یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۳ به وقت تایلند به مصاف حریف دیگری از چین خواهد رفت.

مطابق برنامه اعلام‌شده، در صورتی که نمایندگان ایران در جدول نخست موفق به کسب سهمیه حرفه‌ای‌ها نشوند، در جدول دوم نیز شانس خود را برای رسیدن به این هدف دنبال خواهند کرد.

امیر سرخوش که پیش از این سابقه حضور در جمع حرفه‌ای‌های جهان را در کارنامه دارد، در این دوره از مسابقات سعی دارد دوباره به سطح حرفه‌ای اسنوکر جهان بازگردد.

 
 

 

