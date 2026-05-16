کارشناسان حفاظت محیط زیست شهرستان سقز، زیستگاه سمندر خال‌زرد کردستانی را در منطقه قلقله و روستای خاپوره ده پایش کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- رییس اداره محیط زیست شهرستان سقز گفت: در این سرشماری، تعداد ۳۲ قطعه از این گونه ارزشمند و در معرض خطر، شناسایی و ثبت گردید.

ایوب شریفی گفت::سمندر خال‌زرد کردستانی یکی از گونه‌های منحصر‌به‌فرد منطقه زاگرس است که به دلیل شرایط زیستگاهی خاص خود، از اهمیت بالایی در حفظ تنوع زیستی برخوردار است و پایش منظم زیستگاه این گونه، اطلاعات حیاتی را برای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی و مدیریتی فراهم می‌کند.

شریفی افزود:کارشناسان محیط زیست سقز با حضور میدانی در این مناطق، ضمن شمارش جمعیت، وضعیت زیستگاه و عوامل تهدید احتمالی را نیز مورد بررسی قرار دادند. این اقدام نشان‌دهنده تعهد و تلاش مستمر حفاظت محیط زیست شهرستان برای حفاظت از میراث طبیعی و گونه‌های جانوری کمیاب است.

منبع: محیط زیست استان 

