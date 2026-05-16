فرش ابریشم قم، یک اثر هنری ارزشمند و شناسنامه دار است که با مهارت و عشق زنان این دیار خلق شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در کارگاههای کوچک و بزرگ قم، زنان قالیباف با دستانی هنرمند و چشمانی پر از ذوق، تار و پود ابریشم را به هم میتنند تا فرشی خلق شود که نه فقط یک اثر هنری، که روایتگر تاریخ،فرهنگ، ظرافت و اصالت این دیار است.
هنری که با نخ ابریشم عجین شده است
فرش دستباف قم، به ویژه نوع ابریشمی آن، در جهان زبانزد است. شهرت قم در تولید فرشهای ابریشمی به حدی است که فروشگاههای معتبر جهانی این شهر را به عنوان یکی از بهترین مراکز خرید فرشهای لوکس ابریشمی معرفی کردهاند. این فرشها با تراکم گره بالا، نقشهای ظریف و رنگهای زنده، جلوهای منحصربهفرد دارند که کمتر نمونه آن در دیگر نقاط ایران دیده میشود.
زنان قالیباف؛ محور اصلی تولید و ماندگاری
پشت هر تخته فرش نفیس قمی، ماهها و چه بسا سالها تلاش بیوقفه زنان هنرمندی است که پای دار قالی مینشینند. گفته میشود که بافت فرش در قم، ریشه در فعالیتهای خانگی زنان داشته است و آنها در کنار کارهای روزمره، بر دارهای قالی در خانههایشان به بافت نقشهای چشمنواز میپرداختند. امروزه نیز اگرچه شکل و شمایل کارگاهها تغییر کرده است، اما قلب تپنده این هنر، زنان هنرمندی هستند که برای خلق یک اثر ناب، ساعتها و روزها با نخ ابریشم و نقشه عجین میشوند.
با وجود جایگاه ویژه فرش ابریشم قم در بازارهای داخلی و بینالمللی، این هنر-صنعت با چالشهایی نظیر کمبود مواد اولیه مرغوب، رقابت با محصولات ماشینی و کاهش تمایل نسل جوان به این حرفه پرزحمت مواجه است. با این حال، آمار صادرات و قیمت بالای فرش ابریشم قم در حراجیهای جهانی، نشان از جایگاه و اعتبار این هنر ناب دارد و امید میرود با حمایت بیشتر مسئولان و ترویج این فرهنگ، شاهد تداوم نقشآفرینی هنرمندان این عرصه باشیم.