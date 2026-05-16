گامبا اوزاکا ژاپن با برتری ۱ - ۰ مقابل النصر عربستان فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم‌های فوتبال النصر عربستان و گامبا اوزاکا ژاپن در فینال لیگ قهرمانان آسیا دو امشب در ورزشگاه مرسول پارک شهر ریاض به مصاف یکدیگر رفتند.

النصری‌ها با وجود حمایت هوادارانشان بازی را بهتر آغاز کردند، اما در دقیقه ۳۰ پاس خوب ایسام جبالی با شوت محکم دنیز هومرت همراه شد تا گامبا اوزاکا پیش بیفتد.

نیمه اول این دیدار با برتری گامبا اوزاکا به پایان رسید.

در نیمه دوم النصری‌ها که ستاره نامداری همچون کریستیانو رونالدو را در ترکیب خود داشتتند با انگیزه جبران گل خورده پا به میدان گذاشتند و با حمایت هوادارانشان فشار سنگینی را به بازیکنان گامبا اوزاکا وارد کردند، اما علی رغم ایجاد موقعیت متعدد بازیکنان النصر در گلزنی ناکام بودند و در نهایت بازی با برتری ۱ - ۰ گامبا اوزاکا به پایان رسید تا ژاپنی‌ها فاتح لیگ قهرمانان آسیا شوند.

جشن قهرمانی گامبا اوزاکا