مأموران ایست و بازرسی شهرستان بانه در جریان بازرسی یک خودرو موفق به کشف دو قلاده توله خرس شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی رستمی رییس اداره حفاظت محیط بانه گفت: در ساعت ۳ بامداد پنجشنبه، مأموران ایست و بازرسی شهرستان بانه در جریان بازرسی یک خودرو پراید، موفق به کشف دو قلاده توله خرس شدند که متخلفین قصد داشتند آنها را بهصورت قاچاق از مرزهای غربی کشور خارج نمایند.
وی افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی، خودروی حامل حیوانات به پارکینگ منتقل و فرد متخلف نیز به بازداشتگاه تحویل داده شد تا روند قضایی پرونده در خصوص قاچاق حیاتوحش پیگیری شود.
رستمی ادامه داد: تولهخرسهای کشفشده پس از تحویل، برای بررسی وضعیت سلامتی و انجام معاینات دامپزشکی به مرکز دامپزشکی شهرستان منتقل شدند. کارشناسان محیط زیست اعلام کردند که وضعیت عمومی حیوانات نسبتاً مناسب بوده و شناسایی اولیه نشان میدهد این تولهها از گونه خرس سیاه بوده که زیستگاه آن منطقه جنوب کشور و مهمترین کانون جمعیتی آن استان سیستان و بلوچستان میباشد.
اکنون این تولهها تحت مراقبت قرار داشته تا سیر مراحل اداری و قانونی پرونده انجام و با هماهنگی دفتر مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم علمی در خصوص آنها گرفته شود.
وی تأکید کرد: که قاچاق گونههای جانوری بهویژه پستانداران بزرگجثه، تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و زنجیره طبیعی اکوسیستمهای زاگرس محسوب میشود و با متخلفان اینگونه جرائم برخورد قاطع خواهد شد.
این اقدام موفق نیروهای نظامی و زیستمحیطی، بار دیگر نقش مؤثر ایستگاههای مرزی و بازرسی در حفاظت از گونههای در معرض خطر انقراض کشور را برجسته میکند.
منبع؛ محیط زیست استان