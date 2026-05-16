مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت:۵۴۰ تن برنج قاچاق در شهرستان کناباد کشف شد که این عملیات بزرگ‌ترین کشف محموله قاچاق در شرق کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در پی دریافت اخبار و گزارش موثق، تعزیرات حکومتی شهرستان گناباد با همکاری اطلاعات سپاه پاسداران در قالب گشت مشترک نظارتی در بازرسی از یک کارخانه این محموله را کشف کردند.

وی اضافه کرد: در این عملیات، ۵۴۰ تن برنج قاچاق کشف و ضبط شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: ارزش تقریبی این پرونده هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود و در این رابطه و ۲ متهم شناسایی شده‌اند.

مدنی گفت: محموله برنج نیز توقیف شد و پرونده برای رسیدکی و اعمال قانون به تعزیرات حکومتی شهرستان گناباد ارجاع شد.

وی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا افزود: دستگاه‌های نظارتی و امنیتی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق کالا به صورت جدی و بدون اغماض برخورد می‌کنند.

