باشگاه خبرنگاران جوان- سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در پی دریافت اخبار و گزارش موثق، تعزیرات حکومتی شهرستان گناباد با همکاری اطلاعات سپاه پاسداران در قالب گشت مشترک نظارتی در بازرسی از یک کارخانه این محموله را کشف کردند.

وی اضافه کرد: در این عملیات، ۵۴۰ تن برنج قاچاق کشف و ضبط شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: ارزش تقریبی این پرونده هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود و در این رابطه و ۲ متهم شناسایی شده‌اند.

مدنی گفت: محموله برنج نیز توقیف شد و پرونده برای رسیدکی و اعمال قانون به تعزیرات حکومتی شهرستان گناباد ارجاع شد.

وی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا افزود: دستگاه‌های نظارتی و امنیتی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق کالا به صورت جدی و بدون اغماض برخورد می‌کنند.