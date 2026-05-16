ستاد برداشت استان گلستان نرخ برداشت محصولات استراتژیک گندم، جو و کلزا (تعرفه خدمات مکانیزاسیون کشاورزی) برای سال زراعی ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ برداشت محصول گندم، جو و کلزا در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
الف) نرخ برداشت گندم و جو به صورت هکتاری:
۱. گندم و جو دیم با کمباینهای متوسط (داخلی) به ازای هر هکتار مبلغ ۲۱۶۰۰۰۰ تومان
۲. گندم و جو دیم با کمباینهای نیمهسنگین (۱۱۶۰ و ...) به ازای هر هکتار مبلغ ۲۶۴۶۰۰۰ تومان
۳. گندم و جو دیم با کمباینهای سنگین (وارداتی) به ازای هر هکتار مبلغ ۳۰۶۰۰۰۰ تومان
۴. گندم و جو آبی با کمباینهای متوسط (داخلی) به ازای هر هکتار مبلغ ۴۱۴۰۰۰۰ تومان
۵. گندم و جو آبی با کمباینهای نیمهسنگین (۱۱۶۰ و ...) به ازای هر هکتار مبلغ ۴۳۲۷۰۰۰ تومان
۶. گندم و جو آبی با کمباینهای سنگین (وارداتی) به ازای هر هکتار مبلغ ۴۸۶۰۰۰۰ تومان
ب) نرخ برداشت کلزا:
۱. کلزا با کمباینهای متوسط (داخلی) مجهز به هد برداشت کلزا به ازای هر هکتار مبلغ ۶۴۲۶۰۰۰ تومان
۲. کلزا با کمباینهای نیمهسنگین (۱۱۶۰ و ...) مجهز به هد برداشت کلزا به ازای هر هکتار مبلغ ۷۰۲۰۰۰۰ تومان
۳. کلزا با کمباینهای سنگین (وارداتی) مجهز به هد برداشت کلزا به ازای هر هکتار مبلغ ۸۰۱۰۰۰۰ تومان
با توجه به آگاهی کم اکثر بهرهبرداران از تبعات کاربریهای کاهکوب، کاربری این کمباینها در مزارع صرفاً دیم کشور با عملکرد کمتر از ۲ تن در هکتار، با شرط رعایت زیر ۶٪ مجاز و کاربری آن در مزارع مناطق مرطوب کشور و مزارع دارای علفهای هرز ممنوع میباشد.
این نرخها بر اساس مصوبات وزارت جهاد کشاورزی و قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شده و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا خواهد بود.
منبع: ستاد برداشت استان گلستان