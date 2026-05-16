بهناز نازی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهناز نازی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که با بیماری سرطان مبارزه می‌کرد، امروز شنبه (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) دار فانی را وداع گفت.

این بازیگر که همسر بهرام بدخشانی فیلمبردار باسابقه سینما نیز هست، در چند روز اخیر به دلیل وخامت حالش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری بود و پزشکان برای سهولت درمان، او را به خواب مصنوعی برده بودند.