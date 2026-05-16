بهناز نازی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهناز نازی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که با بیماری سرطان مبارزه میکرد، امروز شنبه (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) دار فانی را وداع گفت.
این بازیگر که همسر بهرام بدخشانی فیلمبردار باسابقه سینما نیز هست، در چند روز اخیر به دلیل وخامت حالش در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری بود و پزشکان برای سهولت درمان، او را به خواب مصنوعی برده بودند.
نازی متولد دی ۱۳۴۶ و دانشآموخته رشته طراحی صحنه و لباس از دانشکده هنر و معماری بود. نقشآفرینی در نمایشهایی چون «سقراط»، «شوایک سرباز سادهدل»، «دختری با شنل ارغوانی»، «روزگاری برای بودن»، «مکبث»، «آژاکس»، «کالون و قیام کاستلیون»، «داستانهای کارور»، «گمسار»، «محبوبهها»، حضور در فیلمهایی چون «مادرم گیسو»، «شراره»، «دلم میخواد» و بازی در سریالهایی مانند «جیران»، «ازازیل»، «سفر به چزابه»، «پزشکان»، «سیاه سفید، خاکستری» از جمله مواردی است که در کارنامه حرفهای این هنرمند دیده میشود.