باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد حسینی در هفتاد و هفتمین نوبت از تجمع شب‌های اقتدار در جمع مردم سمنان، بیان کرد: ملت ایران در ماه‌های اخیر با حضور گسترده در صحنه و دفاع از عزت و استقلال کشور نشان داد که اجازه سلطه دشمنان را نخواهد داد.

دشمن قادر به تحمیل اراده خود به مردم ایران نیستند

وی با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این رژیم، افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مردم، رهبری و نیرو‌های مسلح مقتدر، در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها ایستاد و دشمنان به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کنند.

معاون پارلمانی دولت سیزدهم ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند ایران نیز همانند برخی کشور‌های منطقه دچار ضعف و فروپاشی خواهد شد، اما ملت ایران نشان داد که با غیرت، ایمان و همبستگی از کشور خود دفاع می‌کند.

آمریکا حتی از سوی متحدانش تنها ماند

وی اضافه کرد: امروز حتی متحدان سنتی آمریکا نیز در برخی مواضع از همراهی کامل با سیاست‌های این کشور فاصله گرفته‌اند و افکار عمومی جهان نسبت به مظلومیت ملت فلسطین و حقانیت ملت ایران آگاه شده است.

وی گفت: بسیاری از ایرانیان خارج از کشور نیز با افتخار از هویت ایرانی خود دفاع کردند و برخلاف برخی کشور‌ها که مردم در زمان بحران مهاجرت را انتخاب می‌کنند، ملت ایران در کنار کشور و نظام خود ایستاد.

شهید رئیسی نماد خدمت و ولایت‌مداری بود

معاون پارلمانی دولت سیزدهم با گرامیداشت یاد آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت، افزود: توفیق داشتم از نزدیک شاهد تلاش‌های شبانه‌روزی شهید رئیسی، شهید حسین امیرعبداللهیان و دیگر اعضای دولت باشم و این شهدا با روحیه جهادی، ولایت‌مداری و باور به «ما می‌توانیم» برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کردند.

حسینی بیان کرد: شهید رئیسی هیچ بن‌بستی را قبول نداشت و همواره تاکید می‌کرد که مسوولان باید برای رفع مشکلات و خدمت به مردم با روحیه جهادی وارد میدان شوند.

وی افزود: شهید امیرعبداللهیان نیز در عرصه سیاست خارجی، صدای مظلومیت ملت فلسطین و جبهه مقاومت را به گوش جهانیان رساند و به تعبیر شهید اسماعیل هنیه، فقط وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نبود، بلکه «وزیر خارجه جبهه مقاومت» به شمار می‌رفت.

خون شهدا ضامن عزت و اقتدار ایران است

حسینی گفت: انقلاب اسلامی با خون شهدا آبیاری شد و همین فرهنگ ایثار و شهادت، کشور را در برابر توطئه‌ها بیمه کرده است.

وی با اشاره به تاکید امام خمینی (ره) بر تاثیر خون شهدا، افزود: خون شهدا هرگز هدر نمی‌رود و شهادت شخصیت‌هایی همچون شهید بهشتی، شهید رجایی و شهدای خدمت موجب بیداری و انسجام بیشتر ملت ایران شد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها از ویژگی‌های اخلاقی، مدیریتی و روحیه خستگی‌ناپذیر شهید رئیسی تجلیل کردند و رییس‌جمهور شهید را الگویی برای خدمت صادقانه به مردم دانستند.

معاون پارلمانی دولت سیزدهم تاکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری، از این مقطع حساس نیز با سربلندی عبور خواهد کرد و دشمنان ناچار به پذیرش اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواهند شد.