معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در دیدار با سرمایه‌گذاران چینی از اجرایی شدن طرح مهار فلر‌ها و جمع‌آوری گاز‌های مشعل در سه فاز عملیاتی خبر داد و بر تعهد استانداری برای رفع موانع اداری، تغییر کاربری اراضی و تامین زیرساخت‌های این طرح ملی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- جواد کاظم‌نسب الباجی شنبه در نشست بررسی جزییات اجرایی طرح مهار فلر‌های نفتی با حضور سرمایه‌گذاران کشور چین در محل این معاونت بیان کرد: این طرح با هدف صیانت از محیط زیست و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی، در سه فاز عملیاتی در سطح استان خوزستان به اجرا درمی‌آید.

وی افزود: با اجرای این طرح، گاز‌های مشعل (فلر) که پیش از این باعث آلودگی زیست‌محیطی می‌شد، مهار شده و در فرآیندی صنعتی به محصولات ارزشمندی همچون خوراک پتروشیمی، CNG و LPG تبدیل خواهد شد که گامی بلند در جهت توسعه صنایع پایین‌دستی نفت در استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در خصوص نقش حمایتی دولت در این پروژه تصریح کرد: اراضی مورد نیاز برای هر سه فاز پروژه تعیین شده و معاونت اقتصادی استانداری متعهد می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به حل مشکلات ثبتی و ملکی اراضی، تسهیل فرآیند تغییر کاربری و همچنین تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، به‌ویژه در بخش برق، اقدامات لازم را به عمل آورد.

الباجی ضمن اعلام حمایت قاطع از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در استان، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های استانی برای رفع موانع پیش‌روی این شرکت چینی به کار گرفته خواهد شد تا این طرح راهبردی بدون وقفه عملیاتی شده و شاهد اثرات مثبت اقتصادی و زیست‌محیطی آن در منطقه باشیم.

برچسب ها: گازهای مشعل ، سرمایه گذاری
خبرهای مرتبط
گاز‌های مشعل در مناطق نفتی جنوب جمع می شود
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
گاز‌های مشعل در مسیر بازگشت به چرخه تولید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
متهمان قتل دامدار ۷۰ ساله در گتوند بازداشت شدند
جسد جوان مفقود شده در رودخانه دز کشف شد
جمع آوری گاز‌های مشعل در سه فاز عملیاتی می‌شود
کشف هزار و ۵۰۰ تن نهاده دامی احتکار شده در دزفول
اندیمشک در خط مقدم خسارت در خوزستان؛ روایت یک شهر از جنگ ۴۰ روزه  
افزایش اجاره‌بها در اندیمشک؛ فشار آرام، اما عمیق بر زندگی شهری
آخرین اخبار
کشف هزار و ۵۰۰ تن نهاده دامی احتکار شده در دزفول
جمع آوری گاز‌های مشعل در سه فاز عملیاتی می‌شود
جسد جوان مفقود شده در رودخانه دز کشف شد
متهمان قتل دامدار ۷۰ ساله در گتوند بازداشت شدند
افزایش اجاره‌بها در اندیمشک؛ فشار آرام، اما عمیق بر زندگی شهری
اندیمشک در خط مقدم خسارت در خوزستان؛ روایت یک شهر از جنگ ۴۰ روزه  
خوزستان آماده برداشت ۲ میلیون تن گندم
احتمال شنیده شدن صدای انفجار‌های کنترل‌شده در دزفول
امضای تفاهم‌نامه‌ای همکاری مشترک میان کلانتران مرز خرمشهر ایران و بصره عراق
برنج خوزستان؛ امیدی که از دل خاک تشنه می‌روید
حمله سگ‌های بی‌صاحب به یک دختر بچه در هویزه؛ نگرانی‌ها درباره مدیریت حیوانات ولگرد افزایش یافت + فیلم
پسابِ بی‌پایان و آب آلوده؛ بویِ فراموشی و بحران در شهر‌های خوزستان