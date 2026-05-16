دادستان عمومی و انقلاب دزفول گفت: هزار و ۵۰۰ تن نهاده دامی احتکار شده در این شهرستان با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه خوزستان کشف و توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسلم کرم الهی شنبه شب با تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با مخلان نظام اقتصادی بیان کرد: محموله بزرگ از نهاده‌های دامی احتکار شده در این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه استان خوزستان کشف و پس از هما هنگی قضایی، محل نگهداری این کالا‌ها زیر اشراف اطلاعاتی قرار گرفت.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان این پرونده ادامه داد: روند شناسایی، رصد و برخورد با محتکران به صورت مستمر ادامه دارد و دستگاه قضایی با همکاری نهاد‌های امنیتی و نظارتی، اجازه سواستفاده از معیشت مردم را به هیج فرد یا مجموعه‌ای نخواهد داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول هشدار داد: افرادی که در شرایط حساس اقتصادی با احتکار کالا‌های اساسی و ایجاد اختلال در تامین زنجیره غذایی جامعه به دنبال اخلال در بازار و فشار بر مردم هستند، با شدیدترین برخورد‌های قانونی مواجه می‌شوند و راه گریزی برای سودجویان و اخلالگران اقتصادی وجود ندارد.

فرمانده انتظامی خوزستان اواسط اردیبهشت ماه جاری نیز از کشف انبار بزرگ احتکار ۱۳۲ تُن انواع برنج ایرانی و خارجی در یکی از سوله‌های اطراف دزفول خبرداد.

پیش از این دادستان عمومی و انقلاب دزفول اوایل اردیبهشت ماه جاری با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار به مخلان و بر هم زنندگان اقتصادی، از برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکران و گرانفروشان تاکید کرده بود.

منبع: روابط عمومی دادگستری دزفول

