باشگاه خبرنگاران جوان- سردار رمضان شریف در نشست تخصصی مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی، آجا، فراجا، سپاه و بسیج استان افزود: جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته با برگزاری رزمایش‌های متعدد و تقویت زیرساخت‌های دفاعی خود را برای مواجهه با تهدیدات پیچیده آماده کرده است و همین آمادگی باعث شد دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام بمانند.

وی ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با فشار‌های سنگین و طراحی‌های امنیتی و رسانه‌ای می‌تواند جمهوری اسلامی را دچار بحران کند، اما ملت ایران با حضور در صحنه و حمایت از نظام همه محاسبات آنان را بر هم زد.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس اظهار کرد: امروز حتی تحلیلگران غربی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که بتوان با تهدید و فشار آن را وادار به عقب‌نشینی کرد.

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی، مردم هستند، افزود: حضور ملت در میدان‌های مختلف، دشمن را دچار خطای محاسباتی کرده است.

سردار شریف ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند با ایجاد فشار اقتصادی و عملیات روانی، مردم از نظام فاصله می‌گیرند، اما در مقاطع حساس، ملت ایران بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب و رهبری نشان دادند.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس اظهار کرد: امروز سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی نسبت به گذشته تقویت شده و این انسجام ملی، مهم‌ترین عامل بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات خارجی است.

وی با اشاره به اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از تجهیزات پیشرفته نظامی در برابر اراده ملت ایران نتوانستند به اهداف خود برسند و همین مسئله موجب تغییر رفتار و عقب‌نشینی آنان شد.

سردار شریف گفت: فعالان رسانه‌ای و روابط عمومی‌ها وظیفه دارند با امیدآفرینی، تبیین دستاورد‌ها و تقویت اعتماد عمومی، در خط مقدم جنگ نرم دشمن ایفای نقش کنند.

منبع: سپاه خراسان رضوی