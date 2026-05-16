باشگاه خبرنگاران جوان- منوچهر حبیبی روز شنبه در نشست ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه، با تأکید بر لزوم فشرده‌تر شدن جلسات ستاد اربعین، از آمادگی کامل استان برای برگزاری اربعین خبر داد و گفت: با موافقت ستاد مرکزی، امسال علاوه بر مرز خسروی، مرز سومار نیز برای تردد بخشی از زائران (به ظرفیت ۳ تا ۵ هزار نفر) عملیاتی خواهد شد.

وی اربعین را نماد پررنگ دینی و مانور قدرت و انسجام نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: مدیریت این حرکت عظیم سیاسی _ مذهبی با ایران است و ما موظفیم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، سال به سال شرایط را برای حضور جمعیت بیشتری از مشتاقان فراهم کنیم.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از تلاش‌های ستاد عتبات عالیات، بر لزوم حفظ هویت مردمی این نهاد تأکید کرد و گفت: ستاد عتبات باید محور و قلب اربعین باشد؛ اما نکته اساسی این است که نباید به سمت دولتی شدن برود و این مکان باید "پاخور" خیرین و مردم باشد و حضور مدیران در این جلسه نه از روی وظیفه اداری، بلکه به دلیل عشق به امام حسین (ع) است و اگر کار را به مردم واگذار کنیم، حلاوت و اثرگذاری آن دوچندان می‌شود.

حبیبی با اشاره به موضوع تأمین زمین برای فعالیت‌های ستاد عتبات عالیات استان گفت: منابع طبیعی موظف است در چارچوب قانون و در نقاط بدون معارض، همکاری لازم را با ستاد عتبات داشته باشد و همچنین شرکت آبفا برای تأمین آب و اداره کل غله نیز برای تأمین آرد نانوایی‌های سیار مستقر در مسیر زوار، اقدامات لازم را در اسرع وقت نهایی کنند.

رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه با تأکید بر برگزاری هفتگی جلسات ستاد اربعین خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط منطقه و ضرورت نمایش عظمت ایران اسلامی، امسال شاهد یکی از باشکوه‌ترین و پررونق‌ترین اربعین‌های تاریخ در استان کرمانشاه خواهیم بود.