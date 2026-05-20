باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - کاوه زرگران رئیس انجمن غلات کشور درباره آخرین وضعیت پیش بینی تولید و نیاز گندم کشور گفت: بنابر آمار سالانه ۹ میلیون تن گندم خبازی و ۲.۵ تا ۳ میلیون تن گندم صنف و صنعت نیاز داریم که با توجه به شرایط فعلی، صادرات کاهشی خواهد بود که این امر در مصرف گندم صنف و صنعت ناشی از کاهش صادرات اثر گذار است، از این رو اگر تولید ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن باشد، جوابگوی نیاز بازار است.

به گفته وی، با توجه به شرایط کشور، نیاز به ذخایر استراتژیک داریم که از تولید داخل قابل تامین نیست، از این رو شرکت بازرگانی دولتی مجبور به واردات ۴ تا ۵ میلیون تن گندم برای ذخایر استراتژیک است.

زرگران ادامه داد: بخش خصوصی بارها به دولت اعلام کرده است که آمادگی واردات گندم صنف و صنعت بدون دریافت ارز ترجیحی را داریم که در شهریور سال گذشته در جلسه تنظیم بازار مطرح شد و معاون اول رئیس جمهور دستور دادند این اتفاق بیفتد و رویه اجرا را به وزارت جهاد واگذار کردند، اما از آن تاریخ تاکنون هیچ‌ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است که به نظر می رسد تمایلی به صدور مجوز برای واردات گندم از سوی بخش خصوصی ندارند.

رئیس انجمن غلات با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی واردات گندم با ارز تالار دوم را دارد، تصریح کرد: چندنرخی بودن قیمت گندم بهانه غیرمستند است چراکه تمامی کالاها که حتی ارز ترجیحی دریافت می کردند، در سامانه دولت فروش می رفتند، واردکننده اجازه این کار را نداشت، درحالیکه در خصوص کالاهایی همچون کنجاله این اتفاق رخ داده است.

وی با بیان اینکه گندم استان های گلستان و خوزستان و سپس فارس از کیفیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: با توجه به آنکه غالب نان های کشور مسطح است و نیاز به گلوتن و پروتئین بالا ندارند، از این رو یک مزیت برای تولید گندم ماست که با تولید گندم های ضعیف تر می توان به سمت خودکفایی حرکت کرد، اما آرد صنف و صنعت نیاز به گلوتن بالا دارند.