نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با توجه به شرایط مساعد بارش و علوفه مرتع، وضعیت برای دام زنده مطلوب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه مشکلی در عرضه دام نداریم، گفت: با توجه به نزدیک شدن به عید قربان، قیمت دام زنده سبک نوساناتی داشته است.

وی با بیان اینکه متوسط قیمت هرکیلو دام زنده سبک به ۷۰۰ هزارتومان رسیده است، افزود: نرخ کنونی هرکیلو دام سنگین ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزارتومان است.

آزاد ادامه داد: طبق روال همه ساله در ایام عید قربان قیمت دام زنده سبک نوساناتی دارد که با توجه به شرایط مساعد بارش و علوفه مرتع، وضعیت برای دام زنده مطلوب است‌.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت دامی قابلیت عرضه دارد، افزود: امسال براساس برآوردهای صورت گرفته جمعیت دام سبک افزایش داشته است.

وی قیمت منطقی هرکیلو لاشه گوسفندی را یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: اکنون با نرخ های بالاتری گوشت در خرده فروشی ها عرضه می شود که با تشدید نظارت ها باید جلوی گرانفروشی گرفته شود.