مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان آبخیزداری گفت: امسال بیش از ۹ میلیون تن علوفه به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تولید شده که برای تعلیف دام مجاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ابوالقاسم حسین‌پور مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: براساس آمار ۸۳ میلیون هکتار وسعت مراتع کشور است که ۷۵ درصد کارکردهای مراتع کشور، زیستی و اکولوژی است.

به گفته وی، این عرصه‌ها نقش بسیار مهمی در چرخه و ذخیره آب، حاصلخیزی و حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش خاک، تعدیل اقلیم، تلطیف آب و هوا و ترسیب کربن دارند.

حسین پور ادامه داد: احیای هر هکتار مرتع، چهار تن فرسایش خاک را کاهش می‌دهد از این رو مراتع، ظرفیت بزرگی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و مخاطرات آن به شمار می روند.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه بخشی از مراتع کشور به عنوان ذخیرگاه ژنتیکی مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند، افزود: حفاظت از تنوع زیستی را در طرح‌های مرتعداری پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی درباره کارکردهای اقتصادی مراتع افزود: امسال بیش از ۹ میلیون تن علوفه به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تولید شده که برای تعلیف دام مجاز است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: ۳۷ میلیون واحد دامی مجاز دارای پروانه در مراتع از این میزان علوفه استفاده و بخشی از تولید گوشت و فرآورده‌های دامی کشور را تامین می‌کنند که موجب تقویت اقتصاد درون‌زا و اقتصاد محلی می‌شود.

وی تولید سالانه بیش از ۸۸ هزار تن عسل، تولید ۵۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تن گیاهان دارویی و گردشگری و اکوتوریسم را از دیگر کارکردهای اقتصادی مراتع برشمرد.

حسین‌پور با اشاره به اینکه از ۴۷ میلیون هکتار طرح مرتعداری، نزدیک به دو میلیون هکتار طرح مرتعداری تلفیقی و چند منظوره در حال اجراست، افزود: طرح‌ های تلفیقی و چندمنظوره با هدف فعال کردن سایر ظرفیت‌ های و کارکردهای مراتع تهیه شده‌اند.

وی ادامه داد: مجموع کارکردهای زیستی و اقتصادی مراتع نشان می‌دهد که این عرصه‌ها، ظرفیت بزرگی برای توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور و به ویژه اقتصاد جوامع محلی هستند.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر مدیریت و حفاظت از مراتع کشور تاکید ورزید و افزود: مراتع کشور تحت مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری قرار دارند و مشارکت مردمی نیز در زمینه حفاظت باید افزایش یابد.

حسین پور با بیان اینکه مراتع کشور به لحاظ تراکم در سه رده درجه یک تا سه دسته‌ بندی شده‌اند، گفت: بیش از ۵ میلیون هکتار از مراتع ایران در رده درجه یک بیش از ۲۰ میلیون هکتار درجه دو و حدود ۵۷ میلیون هکتار درجه سه هستند.