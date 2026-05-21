روزبه چشمی برای پشت سر گذاشتن آسیب دیدگی خود با هماهنگی کادر پزشکی تیم ملی به یک کلینیک پزشکی پیشرفته اعزام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزبه چشمی بازیکن باتجربه تیم ملی که روز گذشته دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ شده بود با هماهنگی کادر پزشکی تیم ملی جهت انجام درمانهای تکمیلی تحت نظارت دقیق خواهد بود.

چشمی پس از بررسی‌های تخصصی انجام گرفته کادر پزشکی تیم ملی، پس از انجام درمانهای  ارتوبیولوژیک، به منظور ارزیابی مجدد به اردو باز خواهد گشت.

یازدهم خرداد ماه آخرین مهلت اعلام ۲۶ بازیکن نهایی برای حضور در جام جهانی است و تا آن زمان وضعیت روزبه چشمی ارزیابی خواهد شد.

با وجود آنکه طول درمان چشمی طولانی‌تر است اما کادر پزشکی تمام تلاش خود را برای رفع آسیب دیدگی این بازیکن خواهد کرد.

برچسب ها: روزبه چشمی ، تیم ملی فوتبال
خبرهای مرتبط
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
بررسی تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
ببر‌های با تجربه آسیا در جست‌وجوی موفقیتی تازه
پیگیری ویزای تیم ملی فوتبال ایران در آنکارا +فیلم
دعوت شهریار مغانلو به تیم ملی فوتبال ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
ایران میزبان وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۸ شد
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آخرین اخبار
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
ایران میزبان وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۸ شد
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
واکنش باشگاه پرسپولیس درباره بازگشت ترابی و اسماعیلی فر به سرخپوشان
بازدید معاون وزیر ورزش از زمین گلف انقلاب + فیلم
النصر بعد از ۷ سال فاتح لیگ عربستان شد
مدال نقره بانوی پاراوزنه بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر
علوی: قرارداد نهایی برای دیدار با مالی هنوز نهایی نشده است
جمهوری چک؛ تیمی که می‌خواهد دوباره نامش را در جام جهانی زنده کند
آغاز درمان روزبه چشمی پس از آسیب‌دیدگی همسترینگ
دعوت شهریار مغانلو به تیم ملی فوتبال ایران
مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر شد
مجوز حرفه‌ای استقلال صادر شد
انگیزه‌بخشی به نوجوانان والیبال ایران؛ عبادی‌پور به اردوی ارومیه آمد
بعد از ۱۶ سال بازگشت «بافانا بافانا» به جام جهانی
آرین سلیمی قهرمان آسیا شد