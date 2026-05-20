باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - خودکفایی گندم به عنوان گره خوردن این محصول اساسی با نان مردم برای هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار است و برای کشور ما در شرایط جنگی امروز بواسطه قدرت غذا و تامین امنیت غذایی در داخل بسیار حائز اهمیت است.

با توجه به آنکه امسال برای بار دیگر در این محصول اساسی به خودکفایی می رسیم، اما روند تاخیر در پرداخت مطالبات نگرانی هایی مبنی بر خروج گندم‌ از چرخه خرید تضمینی ایجاد کرده است چراکه در ابتدای فصل برداشت که هنوز به اوج خرید نرسیدیم، ریالی از مطالبات گندمکاران از ۷ فروردین تاکنون پرداخت نشده است که استمرار این روند می تواند شیرینی خودکفایی گندم را به کام ما تلخ کند به طوریکه دولت برای تامین نان مردم ناگریز به واردات شود، از این رو برای ترغیب کشاورزان به تحویل گندم به مراکز خرید و تحقق پیش بینی ۱۱ میلیون تن خرید گندم انتظار می رود که بازنگری در روند پرداخت مطالبات صورت بگیرد تا کشاورزان نگران دریافت بهای گندم و گذراندن معیشت خود نباشند.

محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت خودکفایی در تولید کالاهای راهبردی، به‌ویژه گندم، گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید کرده‌اند، کشور باید در تولید کالاهای راهبردی از جمله گندم خودکفا شود. این راهبرد به برنامه قطعی سالانه دولت تبدیل شده است و امسال با توجه به بارش‌های مناسب، گندم با کیفیت و مقدار مطلوب تولید شده است.

همچنین غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی پرداخت مطالبات گندمکاران و نظارت بر بازار را دغدغه های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در روزهای فعلی خواند و گفت: امروز دو دغدغه عمده را پیگیری می‌کنیم؛ یکی پرداخت پول گندمکاران است که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه انجام دهد و یکی هم نظارت بر بازار است که مرتب دارد انجام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: خرید گندم از یک میلیون و هفتصد هزار تن هم گذشت و مقرر شد که سازمان برنامه و بودجه هم حدود پنجاه درصد از ارزش خریدی را که انجام گرفته به حساب کشاورزان واریز کند.

کاهش ۲۰ درصدی تحویل گندم به مراکز خرید نسبت به سال قبل

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: امسال شرایط جوی مساعد و با تلاش کشاورزان و وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی می شد که به خودکفایی گندم برسیم، اما متاسفانه میزان گندم تحویلی نسبت به سال قبل ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، کاهش میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل حاکی از آن است که کشاورزان گندم تولیدی را تحویل ندادند یا خارج از شبکه محصول توزیع می شود که این امر ناشی از تاخیر در پرداخت بهای گندم و سررسید بدهی کشاورزان است.

عالمی ادامه داد: با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات نگرانی هایی ایجاد کرده که گندمی با کمیت و کیفیت بالا تولید شده است، از دسترس کشاورزان خارج شود، از این رو انتظار می رود رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و سایر دست اندرکاران تلاش کنند تا پول گندم هرچه سریع تر به کشاورزان بازگردد و این امر می‌تواند پیامی به کشاورزان باشد تا گندم تولیدی را هرچه سریع تر به سیلوها تحویل بدهند تا شیرینی خودکفایی گندم در شرایط فعلی از بین نرود و به عبارت دیگر خودکفایی گندم و تامین نان مردم به عنوان قدرت غذا بسیار حائز اهمیت است و موشک محکم بر دهان دشمن است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران منجر به تغییر رویه گندم تحویلی به سیلوها خواهد شد، افزود: علی رغم گذشت ۲ ماه از فصل برداشت انتظار می رود که هر چه سریع تر وجه گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت شود چراکه با تسریع در پرداخت مطالبات، روند خرید تضمینی گندم به کشاورزان تغییر می کند.

به گفته وی، با وجود افزایش هزینه های تولید، تامین سرمایه در گردش برای کشاورزان بسیار مهم است چراکه آنها نگرانند که وجه گندم تحویلی چه زمانی می توانند دریافت کنند تا بتوانند چالش ها و مشکلات معیشتی پرداخت کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه پرداخت اعتباری گندم کارساز نیست، تصریح کرد: پرداخت اعتباری گندم نه تنها اثر مثبتی ندارد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت، چنانچه روند تاخیر در پرداخت مطالبات استمرار یابد، دولت ناگریز به واردات گندم با دلار نقد است و حتی ممکن است دولت با قیمت های بالاتری در بازارهای جهانی بدنبال تامین گندم باشد.

دستگاه ها مکلف به تامین اعتبار مصوب شده گندم هستند/نگرانی کشاورزان از استمرار روند تاخیر در پرداخت بهای گندم

علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه برداشت گندم از ۸ فروردین آغاز شد،گفت: براساس آمار بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شد که بالاترین میزان خرید مربوط به استان خوزستان است.

به گفته وی، با توجه به تلاش کشاورزان در مرحله کاشت، داشت و برداشت و وزارت جهاد کشاورزی در تامین نهاده های کشاورزی به منظور تولید مناسب و تامین نیاز کشور، اما متاسفانه سالهاست با مشکل تاخیر در پرداخت مطالبات روبرو هستیم.

ایمانی ادامه داد: علی رغم آنکه در قانون خرید تضمینی و بودجه سنواتی کشور، میزان وجه گندم خریداری شده مصوب می شود، اما متاسفانه با تاخیر در پرداخت مطالبات روبرو هستیم، درحالیکه مجلس در بودجه امسال کشور ۵۴ همت برای گندم در نظر گرفته است که براین اساس دستگاه ها مکلفند برای تامین اعتبار مصوب شده تلاش کنند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران خرید تضمینی بیش از ۱۰ میلیون تن گندم را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به افزایش هزینه معیشت خانوار، هزینه های کارگری و تولید و ...، کشاورزان وجه گندم تحویلی خود را می‌خواهند تا بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند و از طرفی برخی کشاورزان می خواهند کشت دوم را انجام دهند که براین اساس هزینه باید تامین شود.

به گفته وی، علی رغم آنکه کشاورزان را به تحویل گندم به دولت ترغیب و تشویق می کنیم، اما اکنون با گذشت بیش از ۵۰ روز از فصل برداشت و تحویل گندم گلایه مند از عدم دریافت ریالی از مطالبات خود است که این امر به تولید و خودکفایی کشت این محصول استراتژیک ضربه می زند.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به دغدغه های کشاورزان از تاخیر در روند پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: بنیاد ملی گندمکاران طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار پرداخت به موقع بهای گندم شد چراکه به رغم گذشت بیش از ۵۰ روز از فصل برداشت و تحویل گندم، تاکنون وجهی به حساب کشاورزان واریز نشده است، درحالیکه کشاورزان انتظار دارند با توجه به تلاش چندین ماهه در مرحله کاشت، داشت و برداشت وجه گندم خود را به موقع دریافت کنند.

با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی ها برآن است که امسال میزان تولید گندم به ۱۴ میلیون تن و خرید تضمینی به ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن برسد که با گذشت بیش از ۵۰ روز از فصل برداشت و عدم پرداخت یک ریال از بهای گندم، نگرانی هایی مبنی بر خروج گندم از چرخه خرید تضمینی به واسطه حضور دلالان و واسطه ها در بازار فراهم کرده است که مسئولان اتحادیه و تشکل های تولیدی بارها این هشدار را به دولت داده اند که اگر هرچه سریع تر نسبت به روند پرداخت مطالبات اقدام عاجلی صورت نگیرد، این محصول اساسی از سفره مردم و چرخه خرید تضمینی خارج می شود.