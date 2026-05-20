باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مانی حدادی، کارشناس خودرو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حالی که بازار خودرو همچنان با ابهامات و نوسانات قیمتی دست و پنجه نرم می‌کند، ایران خودرو و سایپا با ارائه طرح‌های فروش جدید، تلاش دارند تا ضمن پاسخگویی به بخشی از تقاضا، از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز بهره ببرند. مانی حدادی، کارشناس خودرو، در تحلیل این شرایط، بر لزوم نگاه مصرفی به خودرو و اصلاحات ساختاری در بازار تأکید کرد.

وی افزود:ایران خودرو از روز شنبه طرح فروش ویژه‌ای را آغاز کرده بود که صرفاً به طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده محدود می‌شد و مشتریان عادی از آن بی‌بهره بودند. روز گذشته نیز سایپا، خودرو پراید وانت ۱۵۰۱ را با تحویل ۹۰ روزه به صورت پیش‌فروش عرضه کرد. هر دو طرح تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهند داشت.

حدادی اظهار داشت: آغاز طرح مشارکت در ساخت ایران خودرو از امروز صبح است. این طرح که پس از سال‌ها دوباره اجرا می‌شود، فرصتی برای سرمایه‌گذاری سودآور برای علاقه‌مندان به بازار خودرو فراهم می‌کند. در این طرح، محصولاتی چون تارا، سورن، ۲۷ دستی، رانا و دنا پلاس عرضه شده‌اند و بازه زمانی تحویل از مهر امسال تا شهریور سال آینده را در بر می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود سودی بین ۱۷ تا ۳۰ درصد به خریداران تعلق گیرد. حدادی با اشاره به سابقه این طرح‌ها، آن را گامی مثبت در جهت ایجاد تعادل و سودآوری برای سرمایه‌گذاران در بازار خودرو ارزیابی کرد.

 حدادی با تاکید بر اینکه  خودرو نباید به عنوان کالای سرمایه‌گذاری تلقی شود و در واقع یک کالای مصرفی است افزود: «متأسفانه بازار به سمتی کشیده شده که به خودرو به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده عدم وجود یک سیستم مناسب برای بازار خودرو است و همین امر منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.»

وی همچنین به کاهش قیمت‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «اگرچه اکنون شاهد کاهش قیمت هستیم و روند افزایش قیمت شدید، جای خود را به ریزش داده است، اما این قیمت‌ها هنوز به حالت ایده‌آل نرسیده‌اند. خودروهای گران‌قیمت همچنان ارزان نیستند.» حدادی ابراز امیدواری کرد که با افزایش تقاضا در آستانه تابستان و افزایش عرضه از سوی خودروسازان، شرایط بازار بهبود یابد.

کارشناس خودرو به وضعیت محصولات مونتاژی چینی اشاره کرد و گفت:وضعیت این خودروها اصلاً مناسب نیست و به نظر می‌رسد هیچ دستورالعمل یا پروتکلی را تبعیت نمی‌کنند. قیمت‌هایشان تقریباً هر ماه شاهد افزایش قیمت کارخانه‌ای هستند.

او گفت: دادستانی به ایران خودرو و سایپا دستور داده است تا شرایطی را فراهم کنند که تمامی متقاضیان بتوانند به صورت عادلانه و برابر در طرح‌های فروش ثبت‌نام کنند. این دستور در پی آن صادر شده که معمولاً ظرفیت فروش‌ها در همان ساعات اولیه تکمیل شده و بسیاری از متقاضیان فرصت ثبت‌نام پیدا نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه سخنگوی دولت با تکذیب اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر توقف واردات خودرو، تاکید کرد که واردات خودرو متوقف نشده است گفت: در اوایل سال تغییراتی در بحث تعرفه‌ها رخ داده و شاید موقتی بوده، اما واردات خودرو ادامه دارد. همچنین، بحث واردات خودروهای دست دوم همچنان مطرح است.

او یادآور شد: هیئت وزیران نیز مصوبه قبلی خود مبنی بر واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و همچنین واردات خودروهای دست دوم را تایید کرده است. این مصوبه که حدود دو سال است مطرح شده، امید می‌رود در سال جدید به مرحله اجرا درآید و به ساماندهی بازار کمک کند.

حدادی در پایان به کاهش قیمت برخی خودروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: «پس از موج افزایش قیمت شدید که حدود ده روز تا دو هفته ادامه داشت، از هفته گذشته قیمت‌ها تعدیل شده است. این کاهش قیمت، قیمت‌ها را به نزدیک ایام قبل از عید بازگردانده است.» وی افزود: «با تمهیداتی که نهادهای نظارتی و دولت اتخاذ کرده‌اند، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، وارداتی و تولید داخل در بازار تعدیل شده و قیمت‌ها منطقی‌تر شده است.»

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
من نفهمیدم این سایپا و ایران خودرو دولتی هستند یا خصوصی اگه دولتی باشن مقصر گرونی ماشین دولته . اگه خصوصی باشن که چطور دولت نمیتونه جلو گرونی روزاته خوردرو رو بگیره
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم
۱۵:۱۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
افزایش چندین برابری و چند میلیاردی و کاهش ۳،۴ میلیونی.
مردم رو چی فرض کردید؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
مافیا و انحصار خودرو سازان همچنان سالیان ساله که دست تو جیب ملت دارن
Iran (Islamic Republic of)
جمشید
۱۲:۱۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
چقدر خوب، من همین امروز تیبا رو میفروشم و به جاش یه تویوتا کرولا هیبریدی می‌خرم تا در مصرف بنزین صرفه جویی کنم و به کاهش آلایندگی هوا کمک کنم. 😂😂😂
Iran (Islamic Republic of)
فلفل
۱۰:۳۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
فساد در موضوع خودرو #،سیستماتیک است.
جایی که دیوان عدالت اداری که رای هایش همیشه بیش از ۸ ماه زمان می‌برد، ظرف فقط # یک هفته حکم صادر کرده و بدین ترتیب عوارض و گمرکی خودروهای مصرفی غیر لوکس که ۳۰ درصد بود با حکم دیوان عدالت و به درخواست خودروسازان معلوم الحال ، به ۱۰۰ درصد افزایش می یابد.
اگر این فساد و مافیا نیست ، پس چیست ؟!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
مدیریت جهادی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما که چیزی حس نمی‌کنیم همون قیمت ها هیچ تغییر نکرده بیشتر هم شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور یعنی چه؟ بدبختی و سختی این کشور را ما در داخل می کشیم اما سودش را ایرانیان خارج نشین ببرند؟ اگه امتیازی هست باید برای همه باشه یا هیچ کس.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
100 درصد افزایش و حالا ۱ در صد کاهش قیمت
پیدا کنید پرتغال فروش را
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
احمقه اونکسی که فک کنه خودروش گرون شده سود کرده،،دعا کنین ماشینتون خراب نشه وگرنه باید با مکانیک و لوازم فروش ماشینتون شریک بشید تا بتونین درستش کنین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۶ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اول اجازه می دهند هزار درصد قیمت ها رشد پیدا کنه تا 4 درصدی سودشان را ببرند و بعد که صدای نارضایتی مردم از بی برنامه گی دولت و مجلس در کنترل بازار در میاد، تلاش می کند 5 درصد قیمت ها را کاهش بدهند تا در رسانه ها طوری وانمود کنند که قیمت ها کاهش پیدا کرده.
واقعا این مجلسی ها و دولتی ها مردم چی فرض می کنند ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
واقعا این دلال ها و گرانفروش ها مردم چی فرض می کنند ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
حتما از ۵ میلیارد یهویی رفته بود به ۸ میلیارد الانم آوردین رو ۷ میلیارد میگین کاهش دادیم قیمتشو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
دروغگو دشمن خداست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
جدا میگی !
پراید کهنه شده ۵۰۰ تومن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
عجب
یعنی 10 میلیارد شد 9میلیارد و 999
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
😂😂
