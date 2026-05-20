باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مانی حدادی، کارشناس خودرو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حالی که بازار خودرو همچنان با ابهامات و نوسانات قیمتی دست و پنجه نرم می‌کند، ایران خودرو و سایپا با ارائه طرح‌های فروش جدید، تلاش دارند تا ضمن پاسخگویی به بخشی از تقاضا، از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز بهره ببرند. مانی حدادی، کارشناس خودرو، در تحلیل این شرایط، بر لزوم نگاه مصرفی به خودرو و اصلاحات ساختاری در بازار تأکید کرد.

وی افزود:ایران خودرو از روز شنبه طرح فروش ویژه‌ای را آغاز کرده بود که صرفاً به طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده محدود می‌شد و مشتریان عادی از آن بی‌بهره بودند. روز گذشته نیز سایپا، خودرو پراید وانت ۱۵۰۱ را با تحویل ۹۰ روزه به صورت پیش‌فروش عرضه کرد. هر دو طرح تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهند داشت.

حدادی اظهار داشت: آغاز طرح مشارکت در ساخت ایران خودرو از امروز صبح است. این طرح که پس از سال‌ها دوباره اجرا می‌شود، فرصتی برای سرمایه‌گذاری سودآور برای علاقه‌مندان به بازار خودرو فراهم می‌کند. در این طرح، محصولاتی چون تارا، سورن، ۲۷ دستی، رانا و دنا پلاس عرضه شده‌اند و بازه زمانی تحویل از مهر امسال تا شهریور سال آینده را در بر می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود سودی بین ۱۷ تا ۳۰ درصد به خریداران تعلق گیرد. حدادی با اشاره به سابقه این طرح‌ها، آن را گامی مثبت در جهت ایجاد تعادل و سودآوری برای سرمایه‌گذاران در بازار خودرو ارزیابی کرد.

حدادی با تاکید بر اینکه خودرو نباید به عنوان کالای سرمایه‌گذاری تلقی شود و در واقع یک کالای مصرفی است افزود: «متأسفانه بازار به سمتی کشیده شده که به خودرو به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده عدم وجود یک سیستم مناسب برای بازار خودرو است و همین امر منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.»

وی همچنین به کاهش قیمت‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «اگرچه اکنون شاهد کاهش قیمت هستیم و روند افزایش قیمت شدید، جای خود را به ریزش داده است، اما این قیمت‌ها هنوز به حالت ایده‌آل نرسیده‌اند. خودروهای گران‌قیمت همچنان ارزان نیستند.» حدادی ابراز امیدواری کرد که با افزایش تقاضا در آستانه تابستان و افزایش عرضه از سوی خودروسازان، شرایط بازار بهبود یابد.

کارشناس خودرو به وضعیت محصولات مونتاژی چینی اشاره کرد و گفت:وضعیت این خودروها اصلاً مناسب نیست و به نظر می‌رسد هیچ دستورالعمل یا پروتکلی را تبعیت نمی‌کنند. قیمت‌هایشان تقریباً هر ماه شاهد افزایش قیمت کارخانه‌ای هستند.

او گفت: دادستانی به ایران خودرو و سایپا دستور داده است تا شرایطی را فراهم کنند که تمامی متقاضیان بتوانند به صورت عادلانه و برابر در طرح‌های فروش ثبت‌نام کنند. این دستور در پی آن صادر شده که معمولاً ظرفیت فروش‌ها در همان ساعات اولیه تکمیل شده و بسیاری از متقاضیان فرصت ثبت‌نام پیدا نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه سخنگوی دولت با تکذیب اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر توقف واردات خودرو، تاکید کرد که واردات خودرو متوقف نشده است گفت: در اوایل سال تغییراتی در بحث تعرفه‌ها رخ داده و شاید موقتی بوده، اما واردات خودرو ادامه دارد. همچنین، بحث واردات خودروهای دست دوم همچنان مطرح است.

او یادآور شد: هیئت وزیران نیز مصوبه قبلی خود مبنی بر واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و همچنین واردات خودروهای دست دوم را تایید کرده است. این مصوبه که حدود دو سال است مطرح شده، امید می‌رود در سال جدید به مرحله اجرا درآید و به ساماندهی بازار کمک کند.

حدادی در پایان به کاهش قیمت برخی خودروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: «پس از موج افزایش قیمت شدید که حدود ده روز تا دو هفته ادامه داشت، از هفته گذشته قیمت‌ها تعدیل شده است. این کاهش قیمت، قیمت‌ها را به نزدیک ایام قبل از عید بازگردانده است.» وی افزود: «با تمهیداتی که نهادهای نظارتی و دولت اتخاذ کرده‌اند، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، وارداتی و تولید داخل در بازار تعدیل شده و قیمت‌ها منطقی‌تر شده است.»