در آثار منتخب «کاریکاتور روز»، کارتونیستهای برجسته جهان، روایتی بیپرده، از بازگشت کابوس فاشیسم، به خیابانهای اروپا و آمریکا را، ترسیم میکنند. این نقاشان بیباک، با یک خط و طرح تلخ و ساده، حقیقتی را فریاد میزنند که، رسانههای جریان اصلی آمریکا و اروپا از گفتنش عاجزند. در گزارش تصویری «کاریکاتور روز» این هفته، از برلین تا واشنگتن، قلم کارتونیستهای جهان، آینه تمامنمای گسترش راستگرایی افراطی در غرب شده است. در این آثار، سربازان نئونازی با نقاب دموکراسی، زنان مهاجر آفریقایی تبار در قفس بردگی، و چهره پلید سیاستمدارانِ ترویجدهنده نفرت و جنگ در آمریکا، را با زبان طنز و نیشدار به تصویر کشیده شدهاند. این آثار هنری خبری، هشداردهندهترین روایت از عصر بازگشت شوم تاریکی نژادپرستی و تیزبینترین راوی بحران هویت در غرب را روایت میکنند. تفکرات نژادپرستانه سفیدبرتر انگاری در آمریکا و اروپا اکنون به معضلی در این مناطق تبدیل شده تا جایی که جوامع آمریکایی و اروپایی شاهد یک دو قطبی و چند قطبی در این رابطه شده اند. راستگرایی افراطی با زمینههای سفیدبرتر پنداری در آمریکا که از سوی «دونالد ترامپ» مورد حمایت قرار گرفته و در دوران ریاست جمهوری وی از رشد قابل ملاحظهای نیز برخوردار بوده، سبب تشدید نگرانیهایی در این کشور شده است. هم اکنون ما با موجی از جنبشهای راستگرای افراطی در غرب مواجه هستیم که به نظر میرسد اصطلاح نئوفاشیسم رادیکال مناسبترین توصیف برای آن میباشد. آنچه بیش از پیش نگرانکننده است، عادیسازی خشونت در گفتمان سیاسی غرب و ورود شعارهای نئونازیستی به عرصه رسانههای جریان اصلی این کشورها است. کاریکاتور امروز، صادقترین راوی این فاجعه است؛ آنچه این نقاشان بیباک فریاد میزنند، بازگشت کابوسی است که روزگاری جهان را به آتش کشید، اما اکنون با لبخندی مدرن و شعارهایی فریبنده، دوباره بر سکوی قدرت دولتهای غربی نشسته است. این گزارش تصویری، تماشاخانه هشداردهندهای است از عصری که در آن، فاشیسم امروزه دیگر بازو بند حزب نازی را نمیبندد، بلکه کت و شلوار به تن دارد و در اتحادیه اروپا و کاخهای سفید سخنرانی میکنند. آری، فاشیسم این بار چهرهای مدرن به خود گرفته است و در سخنرانیهای باشکوه، و پشت تریبون، با وقاحت و سفاهت، از «پاکسازیِ هویت غربی» و «اول آمریکا» سخن میگوید. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی