باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس برآورد‌های جمعیتی تا حدود سال ۱۴۳۰، نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد به این معنا که از هر سه ایرانی یک نفر بالای ۶۰ سال خواهد بود.

این تحول جمعیتی فقط به معنای افزایش تعداد سالمندان نیست بلکه هشداری جدی درباره آینده بازار کار، صندوق‌های بازنشستگی، نظام سلامت، ساختار خانواده و کیفیت زندگی نسل‌های آینده است.

ایران در آستانه سونامی سالمندی

شهلا کاظمی‌پور استاد جمعیت‌شناسی هشدار می‌دهد: پس از سال ۱۴۲۵ ایران وارد مرحله سوم سالمندی می‌شود و در دهه‌های بعد سهم سالمندان به حدود یک‌سوم جمعیت خواهد رسید.

وی با مقایسه ایران و کشور‌های اروپایی می‌گوید: کشور‌های توسعه‌یافته طی حدود یک قرن به مرحله سالمندی رسیده‌اند، اما ایران این مسیر را در کمتر از ۲۵ سال طی می‌کند و علت اصلی این شتاب، کاهش شدید نرخ باروری در چند دهه اخیر است.

سقوط نرخ باروری از ۷ فرزند به کمتر از ۲ فرزند

کاظمی‌پور توضیح می‌دهد: از اواخر دهه ۱۳۶۰ میانگین تعداد فرزندان هر زن ایرانی از حدود ۶ تا ۷ فرزند به کمتر از دو فرزند کاهش یافته است این رقمی پایین‌تر از سطح جانشینی جمعیت است.

وی تأکید می‌کند: حتی اگر سیاست‌های تشویقی بتواند نرخ باروری را اندکی افزایش دهد، تعداد سالمندان آینده تغییر نخواهد کرد بنابراین سیاست‌گذاری برای سالمندی باید از همین امروز آغاز شود.

به گفته کاظمی‌پور، اقتصاد فقط به معنای پرداخت وام و تسهیلات نیست. ثبات اقتصادی، امنیت شغلی، مسکن مناسب و آینده قابل پیش‌بینی، مهم‌ترین عواملی هستند که جوانان را به ازدواج و فرزندآوری ترغیب می‌کنند.

این جمعیت‌شناس می‌گوید: کاهش یا افزایش باروری، بازتابی از ساختار‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است و بدون اصلاح این ساختار‌ها نه نرخ باروری افزایش می‌یابد و نه بحران سالمندی مهار می‌شود.

هشدار دبیرخانه شورای ملی سالمندان

مجید فولادیان رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور نیز تصویری روشن و در عین حال نگران‌کننده از آینده ترسیم می‌کند.

وی می‌گوید: تا سال ۱۴۳۰ حدود یک‌سوم جمعیت ایران سالمند خواهند بود یعنی جامعه‌ای که هرم سنی آن دیگر شکل مثلثی ندارد و به ساختاری ستونی تبدیل می‌شود.

به گفته فولادیان، کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی، دو عامل اصلی این تغییر هستند و پیامد‌های آن تنها به حوزه جمعیت محدود نمی‌شود، بلکه تمامی بخش‌های اقتصادی، رفاهی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور یادآور می‌شود که ایران اکنون در آخرین سال‌های بهره‌برداری از پنجره جمعیتی قرار دارد، دوره‌ای که سهم جمعیت در سن کار در بالاترین سطح است و کشور می‌تواند از مزیت نیروی انسانی جوان برای رشد اقتصادی استفاده کند.

وی می‌گوید: اگر این فرصت با سیاست‌گذاری مناسب همراه نشود با بسته شدن این پنجره کشور وارد دوره‌ای خواهد شد که تعداد سالمندان افزایش می‌یابد و نسبت جمعیت فعال به جمعیت وابسته کاهش پیدا می‌کند.

پیامد‌های سالمندی شتابان

کارشناسان معتقدند سالمندی جمعیت می‌تواند آثار گسترده‌ای بر جامعه داشته باشد، از جمله:

کاهش نیروی کار و افت رشد اقتصادی

افزایش هزینه‌های درمان و مراقبت‌های طولانی‌مدت

فشار بر صندوق‌های بازنشستگیافزایش بیماری‌های مزمن

رشد سالمندان تنها و نیازمند مراقبت

افزایش بار مالی و روانی بر خانواده‌ها

آینده‌ای با سالمندان بیشتر و مراقبان کمتر

کوچک شدن خانواده‌ها یکی از پیامد‌های مهم کاهش فرزندآوری است. در گذشته خانواده‌های پرجمعیت پشتوانه اصلی سالمندان بودند، اما در آینده بسیاری از سالمندان ممکن است تنها زندگی کنند و از حمایت خانوادگی کمتری برخوردار باشند.

هنوز فرصت برای اقدام است

کارشناسان تأکید دارند که مدیریت سالمندی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. افزایش فرزندآوری، حمایت از خانواده‌ها، توسعه خدمات مراقبتی و تقویت زیرساخت‌های سلامت و رفاه از اقداماتی است که باید از امروز در دستور کار قرار گیرد.

اگر امروز شمار تولد‌ها کاهش یابد و گهواره‌ها خالی بماند فردا چه کسی از سالمندان مراقبت خواهد کرد؟ چه کسی نیروی کار کشور را تأمین می‌کند؟ و چگونه می‌توان هزینه‌های جامعه‌ای پیر را مدیریت کرد؟

پاسخ به این پرسش‌ها نه فقط آینده جمعیتی ایران بلکه آینده اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین خواهد کرد.