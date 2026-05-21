بانک مرکزی، سهمیه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در سال ۱۴۰۵ را به میزان چهار همت به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسب ردیف (۲‌-۱‌-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مستند به مفاد قانونی بند «ث» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مقرر شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل چهار میلیون و هفتصد هزار میلیارد ریال (۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به پرداخت تسهیلات قرض¬الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد.

بر این اساس به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در سال ۱۴۰۵، سهم بانک های عامل در اعطای این تسهیلات به میزان چهار همت، تعیین و ابلاغ شد.

برچسب ها: تسهیلات قرض الحسنه ، خرید خودرو ، جانبازان
توزیع تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی به بانک‌های عامل ابلاغ شد
پرداخت حدود ۱۲۰ همت وام ازدواج و فرزند به ۳۵۰ هزار متقاضی طی ۶ ماه توسط شبکه بانکی
ابلاغ شیوه نامه و افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
بقیه مردم چی؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
همه چیز صرفا به عده ای خاص تعلق داره اینترنت مسکن وام بن‌های خاص...
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
بقیه مردم چی؟؟ چرا همیشه برای اینا سهمیه میذارید؟
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۹ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
واسه اجرای ماده ۶ قانون خدمات ایثارگران بیش از یک سال است آواره شهرداری و دیوان عدالت هستم با توجه به تورم کمر شکن همون پارسال هزینه ها را پرداخت میکردم خیلی بهتربود خیلی از قوانین فقط،روی کاغذ هستند واسه اجرای اونها توسط دستگاه‌ها باید کفش آهنی بپوشی واحتمال موفقیت وضرر وزیان ناشی از اون قانون بیشتر از نفعش هست
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آرمان
۰۷:۱۳ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
اینا همه داستانی بیش نیست . فقط تو جدول و دفتر دستکش میارن ولی به بهانه کمبود بودجه هیچ وقت اجرا نمیشه و نشده
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۸ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
همیشه همینجوری بوده بالا نشین ها و مسئولین خودشون ب خودشون وام و امتیاز میدن خانواده شهدا و ایثار گرا امیتاز میگیرن اقشار پر درامد ک نیازی ب امتیاز ندارن میمونن مردم عادی ک این وسط ن امتیازی نصیبشون میشه و ن حمایتی خودشونن و خودشون گناهشون هم مشخصه
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۳ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
اینقدر با روح روان مردم بازی نکنین ...اینقدر تبعیض بین مردم نرارین
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فریدون هاشمی
۲۳:۲۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
۱۲ساله ماشین ندارم خوانواده ۵نفره هستم دوچرخه ندارم ماشین دنا یا پژو بدن پولش نقد بگیرند ما هرچی ثبت نام میکنم به نام ما درنمیاد کل خوانواده می نویسیم برنده نمی شویم ؟؟؟جانبازان بالای ۵۰درصد هم هستم؟؟؟
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
منم معلول حرکتی هستم

نزدیک ب ۵۰ ساله

و خونواده گی خودرو ندارم


و کل مستمری بهزیستی م حتی برای هزینه ایاب و ذهابم کافی نیس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
سهمیه‌ایا همه جا رو گرفتن
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
بقیه مردم عادی چی پس؟
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
با۵۰۰ملیون مگه میشه خانه ساخت..من یک‌میلیارد میدم به توی مسئول اگه تونستی یه حمام بسازی هزار تا خانه رایگان برای یه روستا میسازم🫠🫠👀
۵
۶۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
