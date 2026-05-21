باشگاه خبرنگاران جوان - حسب ردیف (۲‌-۱‌-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مستند به مفاد قانونی بند «ث» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مقرر شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل چهار میلیون و هفتصد هزار میلیارد ریال (۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به پرداخت تسهیلات قرض¬الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد.



بر این اساس به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در سال ۱۴۰۵، سهم بانک های عامل در اعطای این تسهیلات به میزان چهار همت، تعیین و ابلاغ شد.