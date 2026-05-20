باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سیدعلی حسینی، مدیرکل متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نحوه برگزاری امتحانات داخلی مدارس متوسطه گفت: اختیار برگزاری امتحانات داخلی پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم با نظر وزارت آموزش و پرورش به استان‌ها واگذار شده و در این زمینه سیاست واحد کشوری وجود ندارد.

مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش‌ و پرورش افزود: با توجه به تفاوت شرایط استان‌ها، تصمیم‌گیری درباره حضوری یا غیرحضوری بودن امتحانات بر عهده مدیرکل آموزش و پرورش استان و شورای تأمین هر استان قرار گرفته است.

حسینی ادامه داد: بر همین اساس، برخی استان‌ها که درگیر شرایط خاص و مسائل امنیتی بیشتری بوده‌اند، امتحانات را به‌صورت غیرحضوری برگزار کرده‌اند و استان‌هایی که شرایط باثبات‌تری داشته‌اند، امتحانات حضوری را در دستور کار قرار داده‌اند.

حسینی تصریح کرد: این تصمیم‌ها کاملاً استانی است و بر اساس تشخیص شوراهای تامین اتخاذ می‌شود. در صورت تغییر شرایط و بروز مسائل جدید، از جمله احتمال تشدید تنش‌ها، امکان بازنگری و تغییر تصمیم‌ها از سوی استان‌ها وجود دارد.

مدیرکل متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ملاحظات ایمنی در برگزاری امتحانات حضوری گفت: در استان‌هایی که امتحانات به‌صورت حضوری برگزار می‌شود، تأکید شده تعداد دانش‌آموزان در هر نوبت به حداقل ممکن کاهش یابد تا از هرگونه تجمع جلوگیری شود.

وی افزود: همچنین امتحانات معمولاً در بازه زمانی یک تا حداکثر یک ساعت و نیم برگزار می‌شود تا ماندگاری دانش‌آموزان در فضای آموزشی به حداقل برسد.

حسینی ادامه داد: استان‌ها با پذیرش مسئولیت، بر اساس شرایط محلی خود تصمیم‌گیری می‌کنند و این سیاست واگذاری اختیار با هدف حفظ ایمنی دانش‌آموزان و تداوم فرآیند آموزشی اتخاذ شده است.

مدیرکل آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش‌ و پرورش اظهار کرد: رعایت سقف جمعیتی، کوتاه بودن زمان آزمون و مدیریت مناسب فضاهای آموزشی از جمله الزاماتی است که برای برگزاری امتحانات حضوری در نظر گرفته شده تا ان‌شاءالله بدون بروز مشکل، فرآیند امتحانات به پایان برسد.