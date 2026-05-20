مدیرکل متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش گفت: برگزاری امتحانات داخلی پایه‌های هفتم تا دهم از سوی استان‌ها تعیین خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سیدعلی حسینی، مدیرکل متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نحوه برگزاری امتحانات داخلی مدارس متوسطه گفت: اختیار برگزاری امتحانات داخلی پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم با نظر وزارت آموزش و پرورش به استان‌ها واگذار شده و در این زمینه سیاست واحد کشوری وجود ندارد.

مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش‌ و پرورش افزود: با توجه به تفاوت شرایط استان‌ها، تصمیم‌گیری درباره حضوری یا غیرحضوری بودن امتحانات بر عهده مدیرکل آموزش و پرورش استان و شورای تأمین هر استان قرار گرفته است.

حسینی ادامه داد: بر همین اساس، برخی استان‌ها که درگیر شرایط خاص و مسائل امنیتی بیشتری بوده‌اند، امتحانات را به‌صورت غیرحضوری برگزار کرده‌اند و استان‌هایی که شرایط باثبات‌تری داشته‌اند، امتحانات حضوری را در دستور کار قرار داده‌اند.

حسینی تصریح کرد: این تصمیم‌ها کاملاً استانی است و بر اساس تشخیص شوراهای تامین اتخاذ می‌شود. در صورت تغییر شرایط و بروز مسائل جدید، از جمله احتمال تشدید تنش‌ها، امکان بازنگری و تغییر تصمیم‌ها از سوی استان‌ها وجود دارد.

مدیرکل متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ملاحظات ایمنی در برگزاری امتحانات حضوری گفت: در استان‌هایی که امتحانات به‌صورت حضوری برگزار می‌شود، تأکید شده تعداد دانش‌آموزان در هر نوبت به حداقل ممکن کاهش یابد تا از هرگونه تجمع جلوگیری شود. 

وی افزود: همچنین امتحانات معمولاً در بازه زمانی یک تا حداکثر یک ساعت و نیم برگزار می‌شود تا ماندگاری دانش‌آموزان در فضای آموزشی به حداقل برسد.

حسینی ادامه داد: استان‌ها با پذیرش مسئولیت، بر اساس شرایط محلی خود تصمیم‌گیری می‌کنند و این سیاست واگذاری اختیار با هدف حفظ ایمنی دانش‌آموزان و تداوم فرآیند آموزشی اتخاذ شده است.

مدیرکل آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش‌ و پرورش اظهار کرد: رعایت سقف جمعیتی، کوتاه بودن زمان آزمون و مدیریت مناسب فضاهای آموزشی از جمله الزاماتی است که برای برگزاری امتحانات حضوری در نظر گرفته شده تا ان‌شاءالله بدون بروز مشکل، فرآیند امتحانات به پایان برسد.

برچسب ها: امتحانات پایان ترم ، امتحانات داخلی
خبرهای مرتبط
رئیس اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش تهران مطرح کرد؛
آلودگی هوا، امتحانات مدارس را به تعویق انداخت
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
امتحانات غیر نهایی مناطق گرمسیر ۲ هفته زودتر برگزار می‌شود
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
احتمال انتشار برگه هدایت تحصیلی در ۱۷ تیر/ آغاز پیش‌ثبت نام پایه دهم مدارس شاهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۰۹:۳۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
بهتر است امتحانات حضوری بوده و بصورت پراکنده در ساعات مختلف برگزار شود،مثلا اگر مدرسه ای ۲۰۰ دانش آموز دارد نهایت ۱۰۰ نفر در یک ساعت مشخص و ۱۰۰ نفر دیگر با یک ساعت تاخیر امتحان دهند
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر روز یک چیزی میگید این چه مسخره بازی هست
بابا من وقتی اعلام کردید که مجازی برگزار میشه
خانواده را فرستادم شمال
حالا دوباره گرفتید اختیارش با استان ها ؟
آخه مردم زندگی شون برنامه داره الکی نیست که هر روز یک داستانی درست میکنید
چرا آموزش و پرورش قدرت تصمیم گیری نداره ؟
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا ابد میخواند شمال بمونند هر کی شمال میره نهایت تو یه هفته برمیگرده تا شروع امتحان
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
آخرین اخبار
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
ایرانی‌ها سالانه ۲۵۰ میلیون سرُم تزریق می‌کنند
همه کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضوری شد
وقتی کتاب با خواننده سخن می‌گوید: عصر جدیدِ هوش مصنوعی در دنیای کلمات
دانش‌بنیان‌های ایرانی مرز‌های فناوری را جابه‌جا می‌کنند
احیای رصدخانه مراغه، تجلی «خِرَد» در گذر از تاریکی‌های تاریخی