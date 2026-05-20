باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - دومین نشست وبیناری غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت برگزار شد حاوی یک پیام مهم بود. این پیام از حضور ۲۲۶ نفری نمایندگان مجلس در این جلسه وبیناری نشات می‌گرفت چراکه با وجود شرایط جنگی در کشور و ممنوعیت برگزاری جلسات علنی توسط شورای عالی امنیت ملی، اما نمایندگان مجلس عزم راسخی برای انجام وظایف نمایندگی و حل مشکلات مردم دارند.

البته نمایندگان از برگزار نشدن صحن علنی مجلس برای انجام وظایف نمایندگی یعنی تقنین و نظارت گلایه دارند، اما این امر باعث نشده که به وظایف خود عمل نکنند.

در اولین جلسه وبیناری که هفته گذشته برگزار شد وزیر جهاد کشاورزی و در دومین جلسه که این هفته برگزار شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند و نماینده‌ها دغدغه‌ها و مسائلی که امروز جامعه با آن درگیر است را برای وزرای دولت تشریح کردند و از آنها پاسخ و بهبود شرایط را مطالبه کردند.

باید به این نکته اشاره کرد که کمیسیون‌های مجلس در هشتاد روز گذشته بیش از صد جلسه برگزار کرد‌ه‌اند که این امر گویای نظارت بدون توقف نمایندگان حتی در شرایط جنگی است البته بُعد تقنینی مجلس به‌دلیل برگزار نشدن صحن علنی از ابتدای جنگ تا به الان متوقف مانده، اما با توجه به اینکه مجلس در حال تدوین یک رژیم حقوقی جامع برای اداره تنگه هرمز است و به‌زودی آن را به قانون تبدیل می‌کند لذا قانون‌گذاری در مجلس به‌زودی انجام می‌شود.

مورد دیگری که باعث می‌شود برگزاری جلسه علنی مجلس محتمل‌تر شود برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه برای اجلاسیه سوم است.

عباس پاپی‌زاده بالنگان عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتخابات هیئت‌رئیسه اجلاسیه سوم مجلس گفت: این انتخابات در روز سه‌شنبه هفته آینده برگزار می‌شود، اما سازوکار برگزاری آن هنوز نهایی نشده و اسامی نامزدهای انتخابات هم به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

با توجه به اینکه هفته آینده جلسه وبیناری مجلس برگزار می‌شود و طبق گفته حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس انتخابات بدون تعویق برگزار می‌شود لذا به‌طور حتم در این جلسه سازوکار برگزاری انتخابات اجلاسیه سوم مشخص می‌شود تا در روز سه‌شنبه (۵ خرداد) انتخابات برگزار و ۱۲ عضو هیئت‌رئیسه تعیین می‌شوند.