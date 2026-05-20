باشگاه خبرنگاران جوان- علی‌نقی یزدان‌پناه مشاور وزیر آموزش و پرورش سه شنبه شب در نشست رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد که به میزبانی آموزش و پرورش عشایر استان برگزار شد، اظهار کرد: در بسیاری از کلاس‌ها ۳۰ دانش‌آموز حضور دارند، اما برای همه آنان یک نسخه واحد پیچیده می‌شود، در حالی که هر دانش‌آموز ویژگی‌ها و شیوه یادگیری خاص خود را دارد و روش مستقیم و یکسان پاسخگوی نیاز‌های متنوع آنان نیست.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر کیفیت آموزشی و تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری افزود: توسعه فیزیکی مدارس به تنهایی کافی نیست و مهم این است که دانش‌آموز در مدرسه چه چیزی یاد می‌گیرد و چگونه یاد می‌گیرد.

یزدان پناه ادامه داد: اگرچه ذهن دانش‌آموزان از محفوظات و فرمول‌ها پر شده، اما در برخی موارد توانایی به‌کارگیری آموخته‌ها و اداره خود را ندارند و دانایی بدون توانایی ثمربخش نخواهد بود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش کلاس‌های چندپایه را ظرفیتی مناسب برای تقویت اعتماد به نفس دانش‌آموزان دانست و تصریح کرد: در این کلاس‌ها دانش‌آموزان به طور طبیعی همکاری، مسئولیت‌پذیری و تقسیم کار را می‌آموزند و می‌توان از این فضا برای پرورش مهارت‌های اجتماعی بهره برد.

یزدان‌پناه با اشاره به نقش تشکل‌های دانش‌آموزی ادامه داد: شورا‌های دانش‌آموزی از سال ۱۳۷۸ به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری در مدارس شناخته شده‌اند، اما در برخی مدارس همچنان از واگذاری نقش واقعی به دانش‌آموزان هراس وجود دارد.

وی گفت: هر جا به دانش‌آموزان مسئولیت داده شود، اعتماد به نفس آنان تقویت شده و این موضوع می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

یزدان پناه تأکید کرد: در مسائل تربیتی و دینی نیز روش‌های مستقیم کارآمد نیست و باید با دانش‌آموزان همراه شد و به پرسش‌های آنان، حتی پرسش‌های چالشی، پاسخ داد.

در ادامه این نشست، مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز بر ضرورت خدمت صادقانه و هم‌افزایی برای ایجاد تحول ملموس در مدارس تأکید کرد.

ایوب رضایی با اشاره به جایگاه حساس معلمی گفت: هرگونه کم‌کاری در قبال دانش‌آموزان نه تنها نقص حرفه‌ای بلکه ایراد اخلاقی است و نباید به برگزاری جلسات بسنده کرد، بلکه باید تصمیم‌ها به اقدام عملی در مدارس منجر شود.

وی آموزش و پرورش را موتور محرک پیشرفت جامعه دانست و افزود: با برنامه‌محوری، هم‌افزایی و اجرای برنامه‌های خلاقانه می‌توان زمینه تحول در فعالیت‌های آموزشی و پرورشی را فراهم کرد.

در این نشست که با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان برگزار شد، پروژه‌های مرتبط با نهضت عدالت در فضا‌های آموزشی در شهرستان‌ها و مناطق استان بررسی و بر تسریع در تکمیل آنها تأکید شد.