با توقف منچسترسیتی مقابل بورنموث یک هفته مانده به پایان فصل قهرمان لیگ برتر انگلیس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در یکی از حساس ترین بازی های هفته سی و هفتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال بورنموث میزبان منچسترسیتی بود.

سیتیزن ها که با ۲ امتیاز کمتر از آرسنال صدرنشین در رده دوم جدول قرار داشتند نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار داشتند و از ابتدا به دنبال گلزنی بودند، اما در دقیقه ۳۹ الی کروپی موفق شد دروازه دوناروما را باز کند تا برخلاف انتظارات بورنموث پیش بیفتد.

در نیمه اول سیتیزن ها نتوانستند به گل برسند و در نیمه دوم موج حملاتشان را بیشتر کردند و بارها تا آستانه گلزنی پیش رفتند، اما شانس و اقبال با آن ها یار نبود.

بالاخره در دقیقه ۵+۹۰ ارلینگ هالند موفق شد قفل دروازه بورنموث را باز کند، اما آن ها فرصتی برای زدن گل دوم نداشتند و در نهایت بازی با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

آرسنال با توجه به تساوی منچسترسیتی و ایجاد ۴ امتیاز اختلاف یک هفته مانده به پایان فصل قهرمان لیگ برتر انگلیس شد.