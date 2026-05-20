باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس پلیس راه شمال استان کرمان با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید و طوفان شن در روزهای چهارشنبه و جمعه، اعلام کرد: با توجه به پیشبینی کاهش شدید دید افقی در محورهای شهرستان انار طی روزهای گفته شده، تیمهای عملیاتی پلیس راه جهت برقراری امنیت ترافیکی در جادهها مستقر هستند.
سرهنگ معینالدینی با تاکید بر لزوم هوشیاری رانندگان، از هموطنان خواست: در این دو روز از انجام سفرهای غیرضروری خودداری و در صورت ضرورت سفر، با سرعت مطمئنه رانندگی و چراغهای خودرو را جهت دیده شدن بهتر روشن نگه دارند.
رئیس پلیس راه شمال استان بیان داشت: در صورت شدت یافتن طوفان و کاهش دید به حداقل ممکن، جهت حفظ جان رانندگان و مسافران، محدودیتهای ترافیکی موقت در محورهای ذکر شده اعمال خواهد شد.