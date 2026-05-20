کارشناس فوتبال می‌گوید که من به کسب نتایج خوب تیم ملی فوتبال در جام جهانی خوش‌بین هستم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بیژن ذوالفقار نسب کارشناس فوتبال  در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی‌اش از مراحل آماده‌سازی تیم ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی اظهار کرد: تیم یکدست و خوبی است و بازیکنان به لحاظ هوشیاری، توانایی‌های فیزیکی و تکنیکی خوب هستند و باید به تیم ملی فوتبال امیدوار بود که نتیجه خوبی را در جام جهانی بگیرد.

او افزود: قطعا سرمربی تیم ملی اطلاعات لازم را از هر طریقی به دست آورده و برمبنای آن اطلاعات، چیدمان برنامه‌های خود را انجام می‌دهد و من بسیار خوش بین هستم که ملی پوشان می‌توانند به نتایج خوبی در جام جهانی برسند. 

ذوالفقار نسب درباره اینکه بازی‌های دوستانه با گامبیا، کامرون و پورتوریکو را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: واقعیتش این است که ما شناخت کافی از این تیم‌ها نداریم. به طور معمول مربیان آخرین بازی‌های دوستانه خود را به صورتی برگزار می‌کنند که مشابه با حریفان خود در جام جهانی هستند. به هر حال بازیکنان در روز مسابقه باید از توانایی فیزیکی و تکنیکی و هوشیاری خود نهایت استفاده را کنند و پله به پله جلوتر بروند. 

کارشناس فوتبال درباره اینکه بازی درون تیمی می‌تواند به تیم ملی فوتبال کمک کند، بیان کرد: به هر صورت کادر فنی از طریق آنالیزور‌ها اطلاعات لازم را در مورد حریفان خود در جام جهانی به دست می‌آورند. من اعتقاد دارم که بازیکنان  تیم ملی فوتبال کشورمان در این مقطع زمانی به لحاظ روحی و روانی تقویت شوند و انگیزه شان را بالا ببریم. تیم ملی فوتبال کشورمان در شرایطی هست که حریفان ما به راحتی نمی‌توانند امتیاز بگیرند. بازی اول با تیم نیوزیلند بسیار حساس است و بازیکنان باید هوشیاری بیشتری داشته باشند تا بتوانند نتیجه لازم را در این بازی بگیرند. 

ذوالفقار نسب درباره اینکه تیم ملی فوتبال با تیم‌های نیوزیلند، مصر و بلژیک همگروه است، بیان کرد: به نظرم هر ۳ تیم صاحب نام هستند و پیشینه خوبی دارند و مهمترین فاکتور برای تیم ملی فوتبال این است که شناخت کافی از لحاظ فنی و فیزیکی از حریفان خود به دست آورد و روحیه بازیکنان در جام جهانی بسیار حائز اهمیت است. من فکر می‌کنم تیم ملی فوتبال تیمی نیست که دست خالی برگردد. همچنین قطعا ملی پوشان با توجه به تمرینات خوبی که در ایران و ترکیه داشتند، نتایج خوبی به دست می‌آورند. 

کارشناس فوتبال درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در طول تاریخ خود می‌تواند به جام جهانی صعود کند، بیان کرد: به هر حال  ثابت شده که بازیکنان تیم ملی از روحیه خوبی برخوردار هستند و به راحتی تسلیم نمی‌شوند و بسیار باهوش هستند. با آنالیزی که کادر فنی ما از حریفان داشتند، بسیار مهم است، که بازیکنان با روحیه‌ای که دارند نتایج خوبی هم می‌گیرند. 

او درباره اینکه به نظرش بازیکنان جوان در ترکیب اصلی تیم ملی قرار می‌گیرند، گفت: بازیکنان باتجربه در وهله اول رویشان کار شده است. بازیکنان جوان در جام جهانی تمرکز و اعتماد به خودشان را ندارند. چنانچه ملی پوشان حمایت روحی شوند و کادر فنی به لحاظ روانی به خوبی بازیکنان تیم ملی را حفظ کنند، من مطمئنم که تیم ملی ما می‌تواند به نتایج خوبی دست پیدا کند. 

او درباره اینکه به نظرش آمریکا در صدور روادید به اعضای تیم ملی فوتبال ایران کارشکنی می‌کند، گفت: من فکر می‌کنم جام جهانی را فیفا برگزار می‌کند. چنانچه اجازه ندهند که تیم ملی فوتبال ما در جام جهانی حضور یابد، قطعا فیفا اجازه این کار را نمی‌دهد و آمریکایی‌ها را مورد خطاب خود قرار می‌دهد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ۲۰۲۶
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
۲۰ تا میخورن یه تفریح و عکس یادگاری خوشحال برمیگردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
دوتا بازی دوتا باخت / بسلامتی برمیگردن به وطن عزیزمان
