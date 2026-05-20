باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که هنوز نمایندگان ایران برای مسابقات آسیایی معرفی نشدند، اما گمانه زنی‌ها برای کسب صدور مجوز حرفه ای باشگاه‌ها مطرح شده است.

شنیده می‌شود برخی از باشگاه‌هایی که به احتمال زیاد به عنوان نماینده ایران در آسیا به ای اف سی معرفی می‌شوند با مشکلاتی از جمله پرونده‌های باز مالی برای کسب مجوز حرفه‌ای روبرو هستند.

البته یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: اقدامات لازم برای صدور مجوز حرفه ای انجام شده و ما مشکلی برای کسب مجوز حرفه ای آسیا نداریم .